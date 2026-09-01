Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana será nuevamente el escenario de una cita musical imperdible que reúne la historia y la tradición. El sábado 5 de septiembre de 2026, a las 8:00 p. m., el Teatro El Ensueño de Bogotá abrirá sus puertas para ‘Los 50 de Joselito’, un concierto especial que celebra cinco décadas de trayectoria de uno de los referentes de la música tropical del país. De acuerdo con la información suministrada, este show promete transportar a los asistentes por un recorrido sonoro que revive los grandes éxitos de las décadas de 1940 y 1950, épocas decisivas en la consolidación de los ritmos tropicales en Colombia.

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La presentación, que se realizará en el Teatro El Ensueño –ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, en Bogotá–, destaca no solo por conmemorar el aniversario número cincuenta de Joselito, sino por ofrecer un espacio de encuentro generacional. De acuerdo con la fuente oficial del Distrito, el concierto permitirá que familias y amantes de la música se reúnan alrededor de melodías que han acompañado celebraciones, tradiciones y momentos importantes en la vida cultural del país. La memoria musical de Colombia fue influenciada fuertemente por artistas como Joselito, cuyas canciones siguen estando presentes en el repertorio de fiestas y eventos populares.

Cabe resaltar que la propuesta de ‘Los 50 de Joselito’ no se limita a un simple homenaje, sino que busca mantener vivo un legado y transmitir la esencia festiva de la música tropical colombiana a nuevas generaciones. Las boletas para el evento están disponibles a través del portal TuBoleta, y se ha anunciado que habrá un descuento del 25 % hasta el martes 1 de septiembre de 2026, información confirmada por canales oficiales del evento.

Este evento se suma a otras actividades culturales destacadas en la agenda de Bogotá, como jornadas de teatro y encuentros literarios, consolidando a la ciudad como un espacio que valora y promueve el intercambio artístico y la conservación del patrimonio musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el concierto ‘Los 50 de Joselito’ en Bogotá?

El concierto ‘Los 50 de Joselito’ se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Teatro El Ensueño de Bogotá, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur. Las boletas están disponibles en el portal TuBoleta, con descuentos vigentes hasta el 1 de septiembre de 2026.

¿Por qué es importante la celebración de los 50 años de Joselito en la música tropical colombiana?

La conmemoración de los 50 años de Joselito es significativa porque rinde homenaje a un artista que ha sido parte fundamental del desarrollo de la música tropical en Colombia. Sus canciones, representativas de las décadas de 1940 y 1950, forman parte de la memoria colectiva del país y continúan reuniendo a distintas generaciones en torno a la celebración y la tradición musical.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.