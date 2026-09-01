Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Ministerio de Transporte informó, el 30 de agosto de 2026, que avanza en la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito. Esta iniciativa, después de más de 20 años sin una modernización profunda a pesar de cinco reformas parciales, apunta a transformar la experiencia de los conductores en Colombia, incluyendo regiones como Tolima. Según explicó la ministra Elsa Noguera, este proceso responde a una instrucción de la presidencia para que la norma, además de fortalecer la seguridad en las vías, suprima los abusos, elimine sobrecostos y haga más simples los trámites asociados al tránsito. “¡Manos a la obra, presidente! Ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito para que, además de proteger la vida en las vías, elimine abusos, sobrecostos y trámites innecesarios”, aseguró Noguera.

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La preocupación principal surge a partir del encarecimiento que enfrentan quienes cometen infracciones. De acuerdo con declaraciones citadas, actualmente “no puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para las familias. Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede acabar pagando más de un salario mínimo y hasta perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva el sustento a su hogar. Eso es un abuso y no lo vamos a permitir”, subrayó el presidente, enfatizando la urgencia de una reforma.

El borrador del nuevo Código se enfoca en siete ejes principales: establecer multas proporcionales al ingreso de los conductores, reducir cobros vinculados con el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), ofrecer cursos a precios más bajos, ampliar la vigencia de las licencias, fijar plazos más extensos y razonables para la revisión técnico-mecánica, simplificar procedimientos y desmantelar barreras que incrementan los costos y la ineficiencia administrativa.

No obstante, expertos han planteado críticas relevantes. Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana, advirtió que el objetivo central de la reforma debería ser incrementar la seguridad vial, no solo proteger el bolsillo de los ciudadanos. A su vez, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, cuestionó que las medidas “rayan en el populismo” y podrían relativizar la observancia de las normas.

Las cifras recientes, según el reporte, sostienen la importancia del debate: en Bogotá, los tramos vigilados por cámaras reportaron 1.700 heridos y 42 muertes menos que aquellos sin fiscalización, y eliminar estos dispositivos podría incrementar los accidentes en un 9 %. Por comparación, en Ibagué, las muertes por accidentes viales bajaron de 12 a 9 entre enero y febrero de 2026, mientras que, a nivel nacional, la mortalidad vial creció 17 % en el mismo periodo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serían los principales cambios en el nuevo Código Nacional de Tránsito para los conductores?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, los principales cambios propuestos incluyen multas ajustadas a la capacidad económica del conductor, reducción de cobros asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones (Simit), trámites más sencillos, ampliación de la vigencia de las licencias, cursos de tránsito más económicos y plazos más largos para la revisión técnico-mecánica.

¿Por qué algunos expertos advierten sobre riesgos en la reforma al Código Nacional de Tránsito?

Expertos como Darío Hidalgo y José Stalin Rojas, citados por el texto, alertan que el enfoque de la reforma podría priorizar el alivio económico para los ciudadanos sobre la seguridad vial. Consideran que medidas para facilitar el cumplimiento de las normas pueden caer en el populismo y, eventualmente, favorecer el incumplimiento de las reglas que buscan proteger la vida en las carreteras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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