Por: Caracol TV

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A partir del sábado 29 de agosto los usuarios de Transmilenio que se movilizan entre el sur de Bogotá y Soacha deberán tener en cuenta varios cambios en la operación del sistema.

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La modificación contempla nuevas conexiones entre portales, cambios en algunos paradas y ajustes en los horarios de determinados servicios. Uno de los principales anuncios es la puesta en funcionamiento de las rutas K53 y G53, que permitirán viajar de manera directa entre el Portal Sur – JFK Cooperativa Financiera y el Portal El Dorado – CC Nuestro Bogotá.

Desde la misma fecha, los servicios que continúan su recorrido después del Portal Sur hacia las estaciones ubicadas en ese municipio tendrán la letra “S” en su identificación. Según Transmilenio, los cambios “responden a análisis técnicos sobre la operación en esta zona de la ciudad y buscan ofrecer recorridos más directos, mejores conexiones, mayor claridad en la identificación de las rutas y ahorro de tiempo para los usuarios”.

¿Qué cambia en Transmilenio desde el sábado 29 de agosto?

Uno de los cambios principales será la incorporación de los servicios K53 y G53, que conectarán directamente el Portal Sur con el Portal El Dorado. La nueva alternativa busca que los pasajeros puedan realizar este recorrido sin tener que hacer transbordos. La conexión tendrá impacto especialmente para quienes utilizan estaciones de la NQS Sur, la NQS y la Calle 26, así como para quienes se dirigen hacia sectores del occidente de Bogotá.

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El K53 funcionará de lunes a sábado entre las 5:00 de la mañana y las 9:00 de la mañana. Por su parte, el G53 prestará servicio de lunes a viernes entre las 3:30 de la tarde y las 8:30 de la noche. Los sábados funcionará entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de la tarde. Las rutas tendrán paradas en diferentes puntos del recorrido entre ambos portales. En el sentido correspondiente, los usuarios podrán encontrar estaciones como:

Otro de los cambios que deberán conocer los pasajeros está relacionado con las rutas que continúan hacia Soacha. A partir del 29 de agosto, los servicios que después de llegar al Portal Sur continúan hacia las estaciones de Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros – Hospital Cardiovascular y San Mateo pasarán a identificarse con la letra “S”.

El objetivo de esta modificación es diferenciar con mayor facilidad los servicios que tienen continuidad hacia Soacha de aquellos cuyo recorrido termina o cambia en el Portal Sur. De esta manera, varias rutas modificarán únicamente su nomenclatura. Los servicios quedarán identificados así:

G41 pasará a ser S41 .

pasará a ser . G42 pasará a ser S42.

pasará a ser G43 pasará a ser S43.

pasará a ser G45 pasará a ser S45.

pasará a ser G46 pasará a ser S46.

pasará a ser G48 pasará a ser S48.

Así funcionará el nuevo recorrido del K43-S43

Entre los servicios que tendrán cambios adicionales está el K43-S43, que tendrá una nueva configuración de paradas. Con el ajuste, el recorrido incluirá las siguientes estaciones:

San Mateo

Terreros – Hospital C.V.

León XIII

La Despensa

Perdomo

NQS – Calle 38A Sur

Ricaurte

Av. El Dorado

Corferias

Gobernación

Salitre – El Greco – Vive Claro

El Tiempo – CCB

Normandía

Modelia

Portal El Dorado – CC Nuestro Bogotá.

Esto implica que el servicio dejará de detenerse en Quinta Paredes, CAN, Venecia y General Santander. Al mismo tiempo, se incorporarán nuevas paradas en Av. El Dorado, NQS – Calle 38A Sur y Perdomo.

Por esta razón, quienes acostumbran utilizar el K43-S43 deberán revisar el nuevo recorrido antes de programar su viaje. Otro cambio será el horario de inicio del S43, que comenzará a operar media hora antes. Desde el sábado, el servicio iniciará su operación a las 4:30 de la mañana.

También cambian los horarios del S48 y E48

Los pasajeros que utilizan los servicios S48 y E48 también encontrarán modificaciones desde el 29 de agosto. El E48 funcionará de lunes a viernes entre las 4:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana.

Los sábados comenzará media hora después, a las 4:30 de la mañana, y prestará servicio hasta las 10:00 de la mañana. En el caso del S48, su operación será de lunes a viernes entre las 3:00 de la tarde y las 10:00 de la noche. Los sábados, este servicio estará disponible desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

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