El rompecabezas judicial y humano en torno al feminicidio de Laura Valentina Lozano, la joven universitaria y patinadora artística de 21 años asesinada el pasado 21 de febrero en el norte de Bogotá, sigue sumando elementos desgarradores que dejan al descubierto la fría manipulación ejercida por su expareja y presunto agresor, José David López Celis. En una nueva y estremecedora entrega de su testimonio concedido en exclusiva al programa Bajo Sospecha de Pulzo.com, Nancy Torres, madre de la víctima, destapó los angustiosos minutos que rodearon el crimen y la forma en que el indiciado intentó encubrir sus actos simulando una crisis emocional idéntica a los chantajes recurrentes con los que sometía a la deportista.

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De acuerdo con el relato entregado por la madre a partir de la reconstrucción cronológica de los hechos, la noche del trágico suceso se tejió bajo una celada milimétricamente calculada. Un conductor de plataforma digital recogió a Laura Valentina cerca de las once de la noche para trasladarla hasta el apartamento del sospechoso con el fin de que recuperara a su mascota y algunas pertenencias personales, arribando al inmueble aproximadamente a las 11:30 p.m. Basándose en el análisis forense y el rastro de las comunicaciones, la familia estima que el brutal desenlace ocurrió antes de la medianoche, momento en el cual el control absoluto de la situación pasó a manos del victimario, quien actuó sin testigos en el interior del domicilio.

Mientras la joven ya se encontraba a merced de su atacante, en la parte exterior del edificio la preocupación escalaba con rapidez. El conductor del vehículo de servicio especial aguardaba insistente en la zona, enviándole mensajes de texto al teléfono de la víctima y advirtiéndole que, de no obtener respuesta sobre su integridad, se vería en la obligación de llamar de inmediato a las autoridades policiales. Sin embargo, en una maniobra calculadora para ganar tiempo y desviar las sospechas de la calle, el propio José David López Celis tomó el celular de la patinadora y comenzó a contestarle al transportador, fingiendo ser ella y asegurando que ya iba bajando, una coartada digital con la que logró mantener en calma al testigo mientras ejecutaba los actos definitivos de violencia.

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El aspecto más escalofriante de la narración expone el momento en que el agresor decidió dar la falsa alerta tras consumar el homicidio. Según relató la madre en el espacio investigativo, el sujeto comenzó a proferir alaridos desde la ventana del apartamento, confesando su responsabilidad de manera cínica al gritar repetidamente “La cagu…, la cagu…, me voy a matar”, mientras se enrollaba una sábana alrededor del cuello simulando un nuevo intento de autoeliminación. Para la familia, este despliegue histriónico no era más que una repetición de las tácticas de chantaje con las que el sujeto solía someter emocionalmente a la joven durante su noviazgo. “Yo no sé cuál era el tema de él que se mataba y con eso manipulaba, hasta ahí se supo de Valentina. Yo siento que José David hasta que no estuvo seguro de que le había quitado la vida a mi hija no se manifestó y no dio señales de lo que pasó, hasta que estuvo seguro fue que avisó”, sentenció la madre, exponiendo ante la opinión pública la absoluta sevicia con la que actuó el procesado.

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