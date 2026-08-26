Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ busca apoyar a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, considerando las barreras que pueden impedir el acceso a un punto de atención. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de la Mujer, conocida como SDMujer, estos obstáculos pueden ser condiciones de salud, presencia de discapacidad, limitaciones económicas o responsabilidades de cuidado, lo que hace necesario que la atención se adapte de manera personalizada a las necesidades de cada sobreviviente.

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Entre enero y julio de 2026, los equipos conocidos como Duplas, pertenecientes a la Dirección de Eliminación de Violencias de la SDMujer, atendieron 4.480 casos. Estas duplas brindan acompañamiento psicológico, social y jurídico; además, ajustan la modalidad de atención, de acuerdo con la situación y particularidad de cada mujer. El acceso a estos equipos comienza mediante los canales oficiales de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer, donde se recogen los datos del caso y se evalúa si la mujer requiere acompañamiento de una dupla. Si cumple criterios específicos, las profesionales realizan el primer contacto en las siguientes 24 horas y coordinan, junto con la mujer, la vía más conveniente para continuar el proceso.

Las Duplas Psicosociales se especializan en casos de mujeres que han sufrido violencia en el núcleo familiar o de pareja en los últimos seis meses, abarcando hechos de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. También incluyen sobrevivientes de tentativa de feminicidio, riesgo de feminicidio y ataques con agentes químicos. Por otro lado, las Duplas Psicojurídicas centran su atención en violencias basadas en género cometidas recientemente en espacios públicos o en medios de transporte, especialmente cuando el agresor es un desconocido o la agresión ocurre sin mediar una relación cercana. Aquí se incluyen situaciones como violencia sexual en el sistema de transporte TransMilenio, rutas TransMizonales del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público), taxis y plataformas digitales, así como acoso sexual en la calle, lugares de trabajo, educativos y entornos de uso público.

La atención puede desarrollarse por teléfono, medios virtuales o manera presencial, adaptándose a las condiciones particulares de cada caso. Cuando la valoración lo amerita, es posible un encuentro presencial en un lugar seguro, previamente acordado fuera de los puntos habituales. Las profesionales identifican necesidades, evalúan riesgos, orientan en los siguientes pasos y mantienen seguimiento al proceso; además, articulan con otros servicios de la SDMujer y entidades correspondientes, si se requiere. Es importante aclarar que las Duplas no están facultadas para atender emergencias. En casos de peligro inmediato, se debe recurrir a la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer a víctimas de violencia en Bogotá?

La Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá, a través de sus Duplas, ofrece atención integral a mujeres víctimas de violencia, valorando cada caso y adaptando el acompañamiento según las necesidades específicas. El proceso inicia mediante canales oficiales, pasando por una valoración y, si se cumplen los criterios, un contacto inicial en menos de 24 horas. El apoyo incluye acompañamiento psicológico, jurídico y social, y se ajusta en modalidad presencial, virtual o telefónica dependiendo de las circunstancias.

¿Qué tipo de casos atienden las Duplas Psicosociales y Psicojurídicas en Bogotá?

Las Duplas Psicosociales atienden principalmente violencia intrafamiliar y de pareja, tentativa de feminicidio, y ataques con agentes químicos, si han ocurrido en los últimos seis meses. Las Duplas Psicojurídicas intervienen cuando la violencia basada en género sucede en espacios públicos o transporte, especialmente si el agresor no tiene relación cercana con la víctima, abordando delitos como acoso sexual en sistemas de transporte público, espacios educativos y laborales.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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