Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El periodista y presentador Rafael Poveda volvió a ser protagonista en la opinión pública tras refutar nuevamente los señalamientos que lo acusan de acoso sexual y laboral. Bajo la dirección de los programas Testigo Directo y el pódcast Más allá del silencio, Poveda negó categóricamente los hechos atribuidos y advirtió sobre el posible riesgo de condenas públicas sin el debido proceso para establecer lo ocurrido, según relató en un video publicado el lunes 24 de agosto.

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La polémica se avivó después de que Revista RAYA diera a conocer, el 19 de agosto, testimonios de cuatro periodistas que afirman haber sufrido acoso sexual y laboral por parte de Poveda entre 2006 y 2013. De acuerdo con RAYA, los relatos incluyen situaciones de intentos de besos, tocamientos e insinuaciones sin consentimiento en ambientes profesionales. Poveda, en respuesta, repudió las acusaciones y puso sobre la mesa las dificultades de responder a testimonios que el propio medio describe bajo anonimato y con detalles generales sobre los supuestos episodios.

En su reciente intervención, Poveda utilizó dos grabaciones con voces modificadas, que inicialmente presentaba como si fueran víctimas reales. Luego, aclaró que se trataban de audios ficticios elaborados junto a compañeras de trabajo con el objetivo de ejemplificar la facilidad de construir narrativas aparentemente creíbles con voces distorsionadas y datos difíciles de corroborar, y así cuestionar la credibilidad que solo la reiteración puede dar en redes sociales. Sin embargo, reconoció que no cuenta con pruebas de una campaña estructurada en su contra, aunque personas cercanas le han sugerido esa posibilidad.

Más allá de la controversia sobre el anonimato de las denunciantes, Poveda afirmó que nunca pidió conocer los nombres de las mujeres, sino detalles específicos de tiempo, modo y lugar para referirse a cada caso. Según su versión, recibió el 18 de agosto un cuestionario de RAYA sobre cuatro episodios, pero la información –referencias a un hotel, una oficina, un taller y su productora– no le permitía precisar individualmente su respuesta.

Estos nuevos relatos se suman a dos casos divulgados anteriormente por el colectivo Yo Te Creo Colega y Brava News, uno de ellos presentado ante la Fiscalía. Así, suman seis testimonios públicos contra el periodista. Mientras tanto, Yo Te Creo Colega sostiene que sí ofreció derecho a réplica a Poveda, mediante contacto y más de 20 preguntas dirigidas a su correo y WhatsApp; además, defendió la reserva de identidad basándose en normas de protección a víctimas de acoso laboral y sexual.

La discusión trasciende a un debate sobre los criterios éticos y jurídicos necesarios para equilibrar la protección de posibles víctimas y los derechos de los señalados, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. De fondo, quedan interrogantes sobre los límites de la confidencialidad y el contraste de fuentes en el ejercicio periodístico colombiano. Por el momento, mientras la justicia y los medios siguen evaluando cada versión, las partes insisten en la importancia de que el proceso se lleve a cabo respetando los derechos fundamentales de todos los implicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales argumentos de Rafael Poveda para rechazar las acusaciones en su contra?

Poveda sostiene que las denuncias se basan en testimonios anónimos o con información insuficiente que no le permite identificar ni responder en concreto a cada episodio. Además, cuestiona que audios manipulados o voces distorsionadas puedan adquirir credibilidad sin contrastes ni datos verificables, insistiendo en la necesidad de respetar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

¿Por qué algunos testimonios se mantienen bajo reserva en casos de acoso sexual laboral?

De acuerdo con el colectivo Yo Te Creo Colega, los testimonios anónimos se reservan para proteger la identidad y seguridad de las denunciantes, conforme a disposiciones legales que resguardan a posibles víctimas de acoso sexual en ámbitos laborales, priorizando su confidencialidad y evitando eventuales represalias o exposiciones públicas no deseadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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