Poveda aclaró desde el inicio que no cuestiona el derecho legítimo de las mujeres a denunciar, pero centró su reclamo en la exposición a una condena social prematura sin contar con los datos mínimos para identificar los supuestos episodios ocurridos hace 13, 17 y 20 años. Según detalló, tras recibir un cuestionario de la Revista Raya, respondió que le era imposible estructurar una defensa responsable sin conocer circunstancias de tiempo, modo y lugar. Asimismo, enfatizó: “No pedí conocer la identidad de ninguna mujer. Pedí elementos suficientes para poder responder”. El reportaje, sin embargo, vio la luz pública de inmediato y fue posteriormente amplificado por la periodista María Jimena Duzán.

Para ilustrar la vulnerabilidad del ecosistema mediático ante relatos no contrastados, Poveda reprodujo audios con voces alteradas que simulaban relatos de presuntas víctimas, revelando luego que eran piezas ficticias creadas para evidenciar “lo fácil que puede ser engañar o confundir a la opinión pública”. En esa línea, defendió su postura recalcando: “Estoy pidiendo algo mucho más elemental, que si se me señala con nombre y apellido, se me permita también conocer suficientemente qué se me atribuye para poder responder con nombre y apellido” y añadió tajante: “Eso no es atacar a las víctimas, eso es exigir garantías”.

Frente al rol de los medios, Poveda cuestionó de manera directa a María Jimena Duzán al plantear un interrogante central: “María Jimena tiene todo el derecho a investigar, a cuestionarme y a hablar de este caso. Pero yo también tengo derecho a preguntarle algo muy concreto: ¿es suficiente retomar testimonios anónimos de hechos ocurridos hace 13, 17 o 20 años, amplificarlos y presentarlos ante la opinión pública sin tratar de cotejar cuando la persona señalada ha dicho expresamente que no cuenta con información suficiente para identificar los episodios y responderlos de manera seria?”.

Aunque admitió que carece de pruebas concluyentes para confirmar una campaña coordinada de difamación en su contra, advirtió sobre el peligro de repetir falsedades en el entorno digital, recordando que “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Concluyó su intervención advirtiendo sobre las graves repercusiones de desatender las garantías procesales: “Hoy me toca a mí estar en el centro de esta discusión. Mañana puede ser usted”.