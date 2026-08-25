Por: EL PILON SA

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El economista Raúl Villegas Ochoa asumió el viernes pasado su nuevo cargo como asesor de Despacho en la Alcaldía de Valledupar, un movimiento que se produce tras la designación de Eudes José ‘Cheché’ Orozco como secretario General del municipio, según la misma fuente oficial. Este cambio refuerza el equipo cercano de trabajo del alcalde Ernesto Orozco, a quien Villegas acompañará desde una posición clave para la gestión pública local.

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El asesor de Despacho desempeña un papel estratégico dentro de la estructura administrativa de la Alcaldía de Valledupar. Su principal tarea consiste en ofrecer asesoría técnica y de confianza al alcalde, facilitando el proceso de toma de decisiones, promoviendo la articulación de políticas públicas y haciendo seguimiento a los proyectos considerados prioritarios para la ciudad. En ese sentido, quien ocupa este cargo se convierte en un nexo fundamental entre el mandatario y las diferentes secretarías de la administración municipal, garantizando así que las orientaciones del gobierno local se traduzcan en acciones concretas.

Villegas Ochoa llega con una sólida formación técnica y experiencia previa en la administración pública de Valledupar. Es economista egresado de la Universidad Nacional de Colombia y ostenta una maestría en Planeación Urbana. Este perfil le ha permitido desarrollar una trayectoria de más de 12 años dedicada a temas de organización territorial. Justamente, antes de su reciente nombramiento, se desempeñaba como asesor en la Oficina de Planeación del municipio, lo que da cuenta de su conocimiento en los asuntos internos de la Alcaldía.

A lo largo de su carrera, Villegas ha ocupado posiciones similares y ha trabajado para entidades reconocidas. Fue jefe de la Oficina de Planeación de Valledupar durante la administración de Freddys Socarrás, lideró la iniciativa ciudadana Valledupar Cómo Vamos y dirigió la Planeación en Emdupar, una empresa de servicios públicos. Su experiencia se amplía con funciones de consultoría para la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), además de haber sido consultor de la actual administración durante los últimos tres años.

Su llegada se interpreta como un paso dirigido a fortalecer la toma de decisiones técnicas en la Alcaldía de Valledupar y a aportar en la articulación de los diferentes proyectos de desarrollo urbano y territorial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función de un asesor de Despacho en la Alcaldía de Valledupar?

El asesor de Despacho tiene como función principal brindar asesoría técnica y directa al alcalde, sirviendo como puente entre el liderazgo político y las diferentes secretarías. Se encarga de acompañar la toma de decisiones, articular políticas públicas y supervisar el desarrollo de los proyectos estratégicos, según la administración de Valledupar.

¿Quién es Raúl Villegas Ochoa y cuál ha sido su trayectoria profesional en Valledupar?

Raúl Villegas Ochoa es economista de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Planeación Urbana y más de 12 años de experiencia. Fue jefe de Planeación en la administración de Freddys Socarrás, lideró la iniciativa Valledupar Cómo Vamos, trabajó en Emdupar, ha sido consultor para Findeter y el DNP, y asesoró a la actual administración en los últimos tres años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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