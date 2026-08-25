Por: EL PILON SA

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Valledupar se encuentra de luto por la partida de Fabio Torres Molina, más conocido como ‘El Rector’, empresario y publicista cuyo fallecimiento ha generado conmoción en los sectores empresarial, cultural y musical de la capital del Cesar. Las honras fúnebres a este destacado líder están programadas para los días 25 y 26 de agosto, fechas en las que familiares, amigos y representantes de diferentes sectores tendrán la oportunidad de rendirle tributo y despedirlo en la ciudad que lo vio construirse como figura empresarial y humana.

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Las ceremonias de despedida inician el 25 de agosto con la instalación de la cámara ardiente a las 12:00 del mediodía en el Auditorio Consuelo Araujo de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. Este espacio permitirá que allegados y miembros de la comunidad se acerquen para expresar su respeto y afecto hacia ‘El Rector’, resaltando la importancia que tuvo para la ciudad y quienes lo conocieron.

El homenaje continuará el 26 de agosto, desde las 8:00 de la mañana, en el mismo auditorio. Según información difundida por los allegados de Fabio Torres, será recordado "como un hombre que supo hacer empresa, tender la mano a quienes venían detrás de él y convertirse en un impulsor del vallenato". Durante estos actos, diferentes personalidades del mundo empresarial, artístico y cultural se darán cita para despedirlo, destacando especialmente su legado en la promoción de nuevas generaciones y su incansable labor en pro de la música tradicional vallenata.

El sepelio se llevará a cabo el mismo 26 de agosto a las 10:00 de la mañana en el Cementerio Jardines del Ecce Homo, donde familiares y allegados le darán el último adiós. Se anticipa que la despedida será multitudinaria, reflejo del profundo aprecio y respeto que generó en la ciudad.

La muerte de Fabio Torres fue confirmada luego de que fuera trasladado a la Clínica Erasmo el 24 de agosto por una complicación de salud que desencadenó dificultad respiratoria severa y un súbito deterioro neurológico. El parte médico, citado por la institución, indicó que el empresario arribó sin signos vitales. Aunque recibió atención en la sala de reanimación, no respondió a las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) avanzada, lo que condujo a la confirmación de su fallecimiento.

Las redes sociales y distintos espacios digitales se han llenado de mensajes y recuerdos por parte de quienes apreciaban a Fabio Torres, subrayando el impacto que tuvo su trabajo y su solidaridad en la vida de muchos en Valledupar.

¿Cómo serán las honras fúnebres de Fabio Torres Molina en Valledupar?

Las honras fúnebres para ‘El Rector’ en Valledupar están planeadas en dos jornadas. La primera, con la cámara ardiente el 25 de agosto desde las 12:00 del mediodía en el Auditorio Consuelo Araujo; la segunda, el 26 de agosto, donde desde las 8:00 de la mañana continuarán los homenajes y, a las 10:00 de la mañana, se realizará el sepelio en el Cementerio Jardines del Ecce Homo. Familiares, amigos y personas de distintos sectores participarán en estos actos de despedida.

¿Qué es la RCP avanzada que le practicaron a Fabio Torres antes de su fallecimiento?

La reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada es un conjunto de procedimientos médicos empleados cuando un paciente llega sin signos vitales. En el caso de Fabio Torres, la Clínica Erasmo informó que el empresario fue llevado de inmediato a sala de reanimación para aplicar estas maniobras, aunque, según el parte médico, no respondió y se confirmó su deceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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