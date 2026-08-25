Por: La Red Viral

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El juez de la República José Alejandro Hoffman, quien participó en la judicialización de alias ‘El Costeño’, vinculado al caso de Miguel Uribe Turbay, aseguró que recibió amenazas contra su integridad después de su actuación judicial.

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En entrevista exclusiva con Daniel Muñoz en La Red Viral, habló de ese episodio, pero también abrió un capítulo mucho más personal: nació con parálisis infantil, caminó por primera vez a los 14 años, sufrió discriminación y dificultades económicas, fue atacado en plena calle y tuvo que enfrentar las muertes de su madre y de la mujer con quien planeaba casarse.

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El juez aseguró que las amenazas surgieron en medio de lo que calificó como un escenario de “polarización extrema”. Según relató, después de su actuación judicial se produjo un llamado en redes sociales que, de acuerdo con su versión, buscaba afectar su integridad.

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Pese a la gravedad de la situación, dijo que no ha sentido temor por su vida. Para explicar su posición, recordó otro episodio ocurrido en 2021, cuando afirmó haber sido víctima de un ataque en plena calle. “Me intentaron intimidar, romper las manos con un martillo”, contó. Como consecuencia de aquella agresión, señaló que sufrió una lesión permanente en la espalda.

Los problemas de salud también lo han acompañado. En noviembre de 2025, durante un receso de la audiencia relacionada con la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, sufrió una caída y se fracturó la pierna en dos partes. Durante su recuperación, según relató, presentó además una complicación cardiovascular y estuvo cerca de sufrir un paro cardíaco.

José nació con parálisis infantil, condición que, según explicó, se produjo por un accidente durante el parto. Cuando tenía cuatro años, permaneció durante un año enyesado mientras su madre buscaba alternativas para tratarlo.

Durante años no pudo caminar. A los 14, encerrado en su casa y utilizando un bastón deportivo que le habían regalado, comenzó a intentarlo por su propia cuenta. Poco a poco logró dar sus primeros pasos y decidió sorprender a su madre acercándose por detrás. “La gente no creía que yo estaba caminando”, recordó.

Llegar hasta la judicatura tampoco fue un camino sencillo y contó que sufrió discriminación y malos tratos y que muchas puertas se cerraron durante diferentes etapas de su vida. Tras terminar la universidad, enfrentó incertidumbre y desempleo. También habló de robos, quiebras económicas.

Incluso reconoció que hubo episodios en los que llegó a preguntarse para qué continuar. Durante la entrevista admitió que atravesó momentos en los que pensó: “Yo no quisiera vivir más”. Sin embargo, explicó que decidió seguir adelante hasta construir una carrera que finalmente lo llevó a convertirse en juez de la República. Para él, buena parte de ese recorrido se resume en una convicción: “Los límites se los ponen las personas”.

Uno de los momentos más humanos de la conversación llegó cuando Daniel Muñoz le preguntó por las pérdidas familiares. La voz de Hoffman se tornó más emotiva al recordar a su madre, cuya muerte, según relató, ocurrió después de un proceso de apenas tres meses.

Pero el duelo no terminó allí. Tiempo después tuvo que enfrentar otra pérdida inesperada: la mujer con quien se iba a casar murió en un accidente de tránsito. También había despedido anteriormente a su abuela. Al hablar de esas ausencias, el juez dejó por momentos el terreno de los procesos judiciales para mostrar el impacto personal que esos episodios dejaron en su historia.

Parte de esa historia quedó consignada en su libro “Un juez contra toda adversidad: cómo sobrevivir a los diagnósticos, al dolor y a la muerte”. Explicó que inicialmente no tenía previsto escribir sus memorias, pero aceptó una invitación para hacerlo con la intención de dejar un testimonio sobre las circunstancias que ha enfrentado.

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Al final de la entrevista con La Red Viral, fue consultado sobre qué les diría a quienes sienten que todas las puertas se han cerrado. Su respuesta fue contundente:

Para explicar esa convicción, recordó a Winston Churchill y su llamado a resistir incluso cuando las fuerzas parecen agotarse. Hoffman relacionó ese mensaje con su propia vida: pasó 14 años sin poder caminar y después enfrentó discriminación, desempleo, pérdidas familiares, accidentes y amenazas.

También mencionó a Franklin Delano Roosevelt, quien enfrentó serias dificultades de movilidad y, según Hoffman, tuvo que liderar una nación “paralizada por el miedo”. El juez encontró allí un paralelo con su propia experiencia y cerró con una frase que resume su manera de enfrentar las adversidades: “Nunca se rindan y únicamente tengan miedo al miedo en sí mismo”.

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