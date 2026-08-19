Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

Durante años, los médicos no le dieron muchas posibilidades. Nació con parálisis total del cuerpo y el pronóstico era claro: difícilmente podría caminar. Pero la historia de José Alejandro Hofmann Delvalle no se escribió desde la resignación, sino desde la terquedad de quien se niega a aceptar un destino impuesto.

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“Yo nací paralizado, cuerpo entero… y todo lo que soy nació de mi discapacidad”, cuenta con una serenidad que contrasta con la dureza de su historia.

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La vida de Hofmann comenzó en hospitales. Su madre lo llevó a Estados Unidos en busca de un tratamiento que en Colombia no existía. Allí fue operado y pasó un año completo con el cuerpo enyesado. Sin embargo, el verdadero desafío vendría después. Su proceso de escolarización fue irregular, no por falta de capacidad, sino por rechazo. Muchos colegios no lo aceptaron.

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Su formación terminó ocurriendo en casa, bajo condiciones que, en lugar de limitarlo, terminaron moldeando su carácter. A los 14 años, cuando otros adolescentes apenas comienzan a definirse, él enfrentaba una realidad distinta. Su madre enfermó gravemente y quedó incapacitada. José Alejandro volvió a la cama.

“Yo iba prácticamente a vivir y a morir tirado en una cama”, recuerda sobre ese momento que marcó un punto de quiebre en su vida. Fue ahí, en medio de esa crisis, donde tomó una decisión que cambiaría todo. “No me voy a quedar aquí… tengo que salir adelante”, se dijo, impulsado por una mezcla de indignación y necesidad de sobrevivir.

Sin acceso regular a la educación formal, José Alejandro Hofmann construyó su formación desde la autodisciplina. Pasaba horas en terapias físicas, mientras que el resto del día lo dedicaba a leer y estudiar por su cuenta.

Se formó con libros de la Biblioteca Luis Ángel Arango y, con el apoyo ocasional de un profesor universitario que lo visitaba una vez a la semana, consolidó una base académica que luego sería determinante. Durante dos años mantuvo una rutina extrema: ocho horas de terapia física y cerca de cinco horas de estudio diario. “Aprendí a caminar solo en la cocina de mi casa”, cuenta, como si se tratara de un hecho cotidiano, cuando en realidad fue el logro que redefinió su vida.

Validó el bachillerato, ingresó a la universidad, no sin antes enfrentar nuevos rechazos y comenzó una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los jueces más respetados del país.

El profesional en Derecho Penal, no solo logró ingresar al sistema judicial, sino que ascendió a través de méritos. Trabajó en distintas entidades del Estado, participó en la redacción de la ley antidiscriminación para personas con discapacidad y fue consultor en temas de accesibilidad.

Hoy, con 36 años, es juez de la República en Colombia, ha estado al frente de casos de alto impacto nacional y acaba de publicar su libro “Un juez contra toda adversidad”, donde reconstruye una vida marcada por el dolor, la disciplina y la decisión de no rendirse.

En sus manos estuvo la judicialización de alias ‘El Costeño’ uno de los implicados en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Su papel en ese caso lo expuso públicamente, incluso generando controversias y ataques. “Se generó un ambiente hostil… incluso publicaron mi foto e instaron a que me hicieran daño”, denunció sobre las consecuencias de sus decisiones judiciales. Aun así, se mantiene firme en su rol.

Si hay un capítulo que atraviesa toda su historia, es la relación con su madre. Fue ella quien lo acompañó en los momentos más difíciles, quien lo llevó a buscar tratamiento fuera del país y quien sostuvo su proceso durante años. En 2023, falleció. “Lo único que pude hacer fue despedirme… honrar la vida”, cuenta, evocando uno de los momentos más duros de su vida. Ese episodio, lejos de quebrarlo, reafirmó su convicción sobre el sentido de la vida.

Hoy, además de su labor como juez, José Alejandro Hofmann busca transmitir un mensaje claro, especialmente a los jóvenes. Para él, la discapacidad no es una condición que define a una persona, sino una circunstancia que puede transformar su forma de ver el mundo. “La discapacidad no es una categoría distinta de ser humano… es una situación humana que nos puede tocar a todos”, afirma.

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Su invitación es directa: no ver las dificultades como un límite, sino como un punto de partida. “Las personas no se miden por lo que logran, sino por los retos que superan”, sostiene el Juez de la República.

La historia de José Alejandro Hofmann Delvalle no es solo la de un juez. Es la de un hombre que desafió diagnósticos, venció el dolor y convirtió cada obstáculo en una razón para avanzar.

En un país marcado por la desigualdad y las barreras, su vida es, más que un ejemplo, una advertencia: lo imposible, muchas veces, solo necesita tiempo, disciplina y decisión.

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