Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cuatro hermanos enfrentan una difícil situación de vulnerabilidad en el barrio Ancón de Ibagué, luego de perder su hogar y verse forzados a vivir en condición de calle. Según información recopilada en la zona, estas personas han pasado cerca de seis meses sin un techo fijo, permaneciendo a las afueras de la iglesia San Cayetano. Entre los afectados se encuentra Olga, quien tiene limitaciones de movilidad y depende de una silla de ruedas debido a complicaciones de salud ocasionadas por una trombosis. Esta coyuntura agrava su estado, incrementando la urgencia de sus necesidades básicas y el riesgo que afronta.

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De acuerdo con el relato de los propios hermanos, su situación se desencadenó cuando fueron desalojados del lugar donde residían como arrendatarios, sin contar con otra vivienda disponible o recursos suficientes para asumir el costo de un nuevo alquiler. Desde aquel momento, la supervivencia de la familia ha dependido de la solidaridad de los habitantes del sector, quienes les han ofrecido alimentos, ropa, elementos de aseo e incluso pañales para Olga.

Pese al respaldo recibido, los hermanos siguen reclamando ayuda, especialmente en lo relacionado con un alojamiento digno y permanente donde puedan permanecer unidos. Una de sus principales preocupaciones es exactamente esa: evitar la separación, pues su unidad familiar ha sido su sostén emocional y práctico durante la adversidad. Así lo han expresado a la comunidad y a quienes, enterados de su caso, se han acercado para ayudarles.

Por su parte, uno de los hermanos ha manifestado claramente su disposición a trabajar en diversas labores como alternativa para conseguir ingresos. De esa manera, buscan recuperar estabilidad y no depender únicamente de la caridad. En este sentido, han hecho un llamado tanto a las autoridades como a ciudadanos que puedan canalizar oportunidades laborales, apoyo institucional o cualquier tipo de ayuda que contribuya a resolver su situación urgente. La esperanza de la familia y de quienes los conocen es que la difusión de su caso motive respuestas concretas que les permitan superar la crisis que atraviesan.

¿Cómo pueden apoyar a los hermanos del barrio Ancón en Ibagué?

La forma más directa de apoyar a los cuatro hermanos es mediante la entrega de alimentos, ropa, productos de aseo y pañales, según la información brindada en la zona de la iglesia San Cayetano. Además, cualquier oportunidad laboral para el hermano dispuesto a trabajar resulta vital en su propósito de salir adelante y acceder a un alojamiento digno.

¿Cuál es el estado de salud de Olga y qué significa sufrir trombosis?

Olga, una de los hermanos, enfrenta complicaciones derivadas de una trombosis, lo que le impide movilizarse con normalidad y la obliga a depender de una silla de ruedas. La trombosis es una condición que implica la formación de coágulos sanguíneos dentro de los vasos, lo que puede causar graves afectaciones a la salud y limitar severamente la movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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