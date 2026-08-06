Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué anunció la entrada en vigor del Decreto 1000-0460 del 5 de agosto de 2026, el cual implementa de manera transitoria una serie de medidas de orden público y seguridad ciudadana debido a eventos programados en la ciudad. Estas disposiciones tendrán impacto significativo en la movilidad, el consumo de licor y otras actividades, al establecer horarios y zonas específicas para cada restricción, con el objetivo de preservar la tranquilidad y el bienestar durante los días señalados.

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La medida que tiene mayor alcance es la ley seca, que prohibirá la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio de Ibagué el viernes 7 de agosto, desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. De acuerdo con el decreto, dicha restricción aplicará tanto a establecimientos abiertos al público como en el espacio público, y busca prevenir alteraciones del orden o situaciones que afecten la convivencia durante las actividades oficiales programadas para esa fecha.

El decreto también establece, para reforzar la seguridad, un conjunto de restricciones de movilidad y uso de drones en el centro de la ciudad. Entre las 10:00 de la noche del jueves 6 de agosto y las 10:00 de la noche del sábado 8 de agosto estarán prohibidos el sobrevuelo de drones, la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero), el estacionamiento de vehículos y el transporte de escombros, trasteos, cilindros de gas domiciliario y sustancias inflamables en el perímetro que va desde las calles 6 hasta la 15 y entre las carreras 1 y 5.

Sin embargo, estas restricciones no afectarán a los vehículos y drones que pertenezcan a las Fuerzas Militares, Policía Nacional, organismos de seguridad, los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ni a los organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, ambulancias y empresas de servicios públicos, siempre que estén atendiendo emergencias o deban garantizar la prestación continua del servicio.

De acuerdo con la Alcaldía de Ibagué, incumplir cualquiera de estas restricciones constituye una infracción a las órdenes de policía y dará lugar a las sanciones estipuladas en la Ley 1801 de 2016, que corresponde al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por ello, las autoridades invitan a la ciudadanía a estar atenta a estos lineamientos y a organizar sus actividades, para evitar inconvenientes durante el período de restricciones.

¿Cuáles son las principales restricciones del decreto de seguridad en Ibagué?

El Decreto 1000-0460 establece la prohibición del consumo y venta de licor (ley seca), la restricción del uso de motocicletas con parrillero, el sobrevuelo de drones, el estacionamiento de vehículos y el transporte de ciertos materiales peligrosos en el centro de Ibagué, con horarios y zonas específicas claramente delimitadas.

¿Qué sanciones pueden recibir quienes incumplan las restricciones del decreto en Ibagué?

Las personas que no acaten las disposiciones del decreto estarán sujetas a las sanciones descritas en la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, según informó la Alcaldía de Ibagué. Estas medidas buscan garantizar el orden y la seguridad durante la vigencia de las restricciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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