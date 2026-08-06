Por: Portal Bogotá

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Este domingo 9 de agosto de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) implementará la medida de “pico y placa regional” para el ingreso a Bogotá, con el propósito de organizar el retorno de cientos de viajeros hacia la ciudad durante el puente festivo. De acuerdo con la normativa vigente, la restricción se aplicará en nueve de los principales corredores de ingreso vehicular, en busca de asegurar un tránsito más ágil y seguro para la ciudadanía, según información oficial publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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El sistema de pico y placa regional, en este contexto, establece una restricción escalonada en función del número en que termina la placa de los automóviles particulares. Los vehículos cuyas placas terminan en dígitos pares (0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar a la ciudad entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., mientras que aquellos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) tendrán permitido el ingreso desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m., no habrá ningún tipo de restricción para entrar por estos corredores. Incumplir la norma implica una sanción económica de $633.200.

La administración distrital aclara que la medida involucra a todos los vehículos particulares que transiten por las vías definidas, independientemente de si se trata de quienes regresan a la ciudad o de conductores que ya se encuentran en Bogotá y circulan en los corredores de ingreso. Los nueve tramos donde aplica la restricción incluyen la Autopista Norte, Autopista Sur, avenida Centenario o calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y Vía al Llano, vía Suba Cota, vía La Calera y vía a Choachí.

La intención detrás de este esquema, según la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, es evitar los congestiones y mejorar la experiencia de movilidad de los usuarios en un momento de alto flujo, como es el retorno de un puente festivo. Por ello, las autoridades invitan tanto a planificar desplazamientos con suficiente anticipación como a mantenerse informado a través de los canales oficiales y obedecer las instrucciones del personal de tránsito dispuesto en las vías.

¿Cómo funciona el pico y placa regional en Bogotá durante los puentes festivos?

La medida de pico y placa regional para Bogotá se activa en fechas clave como los puentes festivos, estableciendo horarios específicos de ingreso según el último dígito de la placa y limitando el acceso en los nueve corredores principales de entrada. Esto busca organizar el retorno y reducir los tiempos de congestión vehicular en la capital.

¿En qué vías aplica el pico y placa regional en Bogotá para agosto de 2026?

Las vías donde regirá la restricción durante agosto de 2026 son: Autopista Norte, Autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y Vía al Llano, vía Suba Cota, vía La Calera y vía a Choachí, afectando el sentido de ingreso al perímetro urbano de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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