Por: Portal Bogotá

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Con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para este viernes 7 de agosto de 2026, la Administración distrital y las autoridades en Bogotá han adoptado medidas excepcionales para reforzar la seguridad, la movilidad y la convivencia en la ciudad. Según información difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de canales oficiales y redes sociales como X (anteriormente Twitter), a partir de las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto y hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto, estarán vigentes restricciones específicas en todos los corredores viales de la capital.

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La autoridad distrital ha explicado que durante este periodo se prohíbe el transporte y la disposición de escombros, materiales de construcción, cilindros de gas, mercancías peligrosas, combustibles y actividades de mudanza. El objetivo principal de esta medida es disminuir los riesgos inherentes a grandes eventos públicos y garantizar el adecuado desarrollo de la jornada en torno a la posesión presidencial. Así lo enfatizó María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, al declarar: "Para proteger la seguridad, la convivencia y la movilidad de toda la ciudadanía en Bogotá, desde el distrito tomaremos medidas preventivas durante este fin de semana, cuando será la posesión presidencial".

De acuerdo con la información divulgada por la administración distrital y la Secretaría Distrital de Movilidad, estas prevenciones buscan salvaguardar tanto a los habitantes como a quienes asistan o transiten por la ciudad en los días previos y posteriores al evento. La aplicación será general en todos los corredores viales principales de Bogotá y contempla una estricta vigilancia para su cumplimiento.

No obstante, se han contemplado excepciones importantes. Estas incluyen vehículos de emergencia, como ambulancias y carros de bomberos; vehículos de servicios públicos domiciliaros; vehículos involucrados en obras públicas que cuenten con Planes de Manejo de Tránsito (PMT) autorizados y vigentes; así como aquellos necesarios para el suministro de alimentación a personas privadas de la libertad. Este conjunto de excepciones obedece a necesidades esenciales para el funcionamiento básico de la ciudad y la protección de derechos fundamentales.

En suma, Bogotá se prepara para un evento de trascendencia nacional reforzando sus mecanismos de control y prevención en materia de movilidad y seguridad, con un despliegue institucional coordinado y comunicando oportunamente a la ciudadanía sobre sus alcances, restricciones y periodos de vigencia.

¿Cuáles son las restricciones de movilidad en Bogotá durante la posesión presidencial 2026?

Durante la posesión presidencial en Bogotá, se prohíbe el transporte y manejo de escombros, materiales de construcción, cilindros de gas, mudanzas, mercancías peligrosas y combustibles entre el 6 y el 8 de agosto de 2026. Esta decisión, comunicada por la Secretaría Distrital de Movilidad, aplicará en todos los principales corredores viales de la ciudad para garantizar la seguridad y orden público en el desarrollo del evento.

¿Qué vehículos están exceptuados de las restricciones impuestas en Bogotá por la posesión presidencial?

Las restricciones de movilidad dispuestas por la Administración distrital tienen excepciones para ciertos tipos de vehículos. Entre ellos están los de emergencia, aquellos que prestan servicios públicos domiciliarios, vehículos de obras públicas con Planes de Manejo de Tránsito aprobados y los que transportan alimentación para personas privadas de la libertad. La Secretaría Distrital de Movilidad determinó estas excepciones considerando la importancia de asegurar funciones vitales en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.