Una nueva alerta se conoció este domingo por el avance del incendio forestal en Villa de Leyva, que mantiene la atención de las autoridades y organismos de emergencia desde el pasado 19 de septiembre.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Se creía intocable y ordené su traslado” De la Espriella mandó a la cárcel a corrupto que fingió episodio cardíaco)

La columnista Claudia Sterling publicó videos y una fotografía en los que muestra el avance de las llamas y advirtió sobre el riesgo que la emergencia representaría para sectores patrimoniales del municipio.

Según la alerta difundida por Sterling, el incendio avanzaría hacia zonas cercanas a lugares como el Humboldt, el claustro de San Agustín, Mesopotamia y el Parque Ricaurte.

Lee También

Y el incendio de Villa de Leyva ya está llegando al Humboldt, al claustro de san Agustín, al Mesopotamia y al Parque Ricaurte… y de ahí, al infinito y más allá. También ya pasó por el otro lado de la montaña, a Sáchica. O lo paran ahí o se quema todo el centro histórico.… https://t.co/pf22gYXj8X pic.twitter.com/FqbxnfXOJN — Claudia Sterling 🐈 (@ClaudiaSterling) September 21, 2026

La publicación también advierte sobre una posible extensión del fuego hacia Sáchica y expresa preocupación por el riesgo para el centro histórico de Villa de Leyva.

Es importante señalar que la publicación plantea estos lugares como zonas en riesgo por la cercanía y avance del incendio; no establece que las llamas hayan alcanzado esos sitios patrimoniales.

Piden apoyo urgente para controlar el incendio

La publicación de Sterling cita además un reporte de Agencia API sobre las afectaciones registradas en inmediaciones del casco urbano.

Ante el avance de la emergencia, la columnista pidió ayuda urgente de entidades y autoridades como la UNGRD, el Ministerio del Interior y la Gobernación de Boyacá, entre otros funcionarios.

El incendio se concentra en el Cerro San Marcos, donde las condiciones de la zona han dificultado las labores de control. La emergencia, que comenzó el 19 de septiembre, ya habría afectado más de 40 hectáreas, de acuerdo con el contexto suministrado.

El incendio hace parte de una situación más amplia de emergencias forestales en Colombia, en medio de condiciones de sequía y factores climáticos que han favorecido la propagación de las llamas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.