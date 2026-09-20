Por: EL PILON SA

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Zahid Albeiro Prado Múeguez, un joven de 22 años, murió este miércoles en un trágico accidente de tránsito que tuvo lugar en la intersección de la carrera 4 con calle 30B, en el barrio Los Mayales de Valledupar. De acuerdo con información oficial suministrada por la Policía Metropolitana de Valledupar, el fatal suceso se registró hacia las 7:30 de la mañana, muy cerca de reconocidos puntos de la ciudad como el colegio Francisco Molina Sánchez y a escasos metros de uno de los hoteles más representativos de la zona.

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Según el informe, la central de radio alertó inmediatamente a los uniformados que realizaban patrullaje en el sector, notificando sobre la presencia de un cuerpo sin vida en plena vía pública. Al llegar al sitio, los agentes encontraron a varias personas reunidas alrededor de la víctima, evidenciando el impacto que provocó el siniestro en la comunidad.

Testigos del lugar indicaron que Prado Múeguez transitaba en una motocicleta Bajaj Pulsar NS (Auteco), de color gris con azul, cuando habría perdido el control del vehículo por causas que aún se investigan. El joven cayó violentamente al pavimento, sin que hubiera intervención de otros vehículos según las primeras versiones recogidas por las autoridades, y perdió la vida de manera inmediata.

Minutos después, un familiar suyo arribó al lugar para confirmar ante las autoridades la identidad de la víctima. Zahid Prado residía en el barrio Amaneceres del Valle, también en Valledupar, y según el reporte conocido, era soltero.

Agentes de tránsito hicieron presencia para realizar la inspección técnica y el respectivo levantamiento del cuerpo, que fue posteriormente trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para los procedimientos de rigor. Mientras tanto, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar con precisión las circunstancias exactamente en las que ocurrió esta lamentable tragedia vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe de las causas del accidente de Zahid Prado Múeguez en Valledupar?

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Valledupar, Zahid Prado Múeguez al parecer perdió el control de la motocicleta que conducía, lo que le hizo caer sobre el pavimento y perder la vida en el lugar. Las causas exactas aún están siendo investigadas por las autoridades, quienes buscan esclarecer los detalles de este siniestro en el que, según versiones iniciales, no habrían estado involucrados otros vehículos.

¿Cómo actuaron las autoridades tras el accidente en Los Mayales, Valledupar?

Según la información de la misma institución policial, tras el reporte recibido por la central de radio, patrullas de la Policía Metropolitana de Valledupar acudieron rápidamente al lugar de los hechos. Allí, realizaron las labores de inspección técnica junto con agentes de tránsito, confirmaron la identidad de la víctima con ayuda de un familiar y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, mientras se avanzan en las investigaciones correspondientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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