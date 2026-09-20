La emergencia por el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, aumentó durante la mañana de este domingo 20 de septiembre. De acuerdo con el reporte entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), más de 100 hectáreas ya resultaron afectadas por las llamas.

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(Vea también: Terrible revelación sobre origen de incendio en Villa de Leyva; minambiente dio detalles)

El dato fue entregado por José Ubaldo, director de la UNGRD en Boyacá. Apenas minutos antes, la Gobernación de Boyacá había informado de una afectación de 70 hectáreas.

La emergencia ha obligado a desplegar un amplio operativo para intentar contener el fuego y evitar que llegue a zonas habitadas o afecte infraestructura.

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En las labores participan organismos de socorro, autoridades locales y departamentales, integrantes de la Fuerza Pública y personal especializado en atención de incendios forestales.

Cuatro helicópteros apoyan las labores contra el fuego

El componente aéreo se convirtió en una de las principales herramientas para intentar controlar las llamas. De acuerdo con las autoridades, cuatro helicópteros apoyan las operaciones en Villa de Leyva. Dos de estas aeronaves fueron dispuestas inicialmente por la Gobernación de Boyacá y posteriormente se sumaron otros equipos para reforzar la atención.

A lo largo del día, las aeronaves ya habían adelantado varias descargas y habían lanzado 27.000 litros de agua sobre las zonas afectadas.

Una de las aeronaves que llegó para reforzar el operativo pertenece a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), mientras que otra hace parte de las Fuerzas Militares. Mientras tanto, en tierra, alrededor de 250 personas participan en las labores de atención, entre integrantes de la Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército, Policía y Bomberos.

Sin embargo, las condiciones climáticas han dificultado el trabajo de los organismos de socorro.

“La situación está desbordada”: UNGRD alerta por los fuertes vientos

José Ubaldo, director de la UNGRD en Boyacá, explicó que los fuertes vientos están haciendo más complicada la operación y favoreciendo la expansión de las llamas.

“La situación está desbordada, pues dado que los fuertes vientos están generando mayor apertura como tal de las llamas, mayor espacio, mayor intervención, está imposibilitando y dificultando el acceso en el área de la emergencia”.

La situación también llevó a evacuar algunos establecimientos hoteleros de la zona.

El Hotel Duruelo evacuó a sus huéspedes aproximadamente a las 9:30 de la mañana como medida preventiva. La decisión también permitió concentrar los esfuerzos en mantener despejadas las líneas cortafuego.

Desde el lugar se reportó que las llamas se encontraban cerca, aunque hasta ese momento no existía una alerta específica por una posible afectación de la infraestructura.

A la emergencia se sumaron además más de 200 voluntarios que apoyan las labores de los organismos de socorro.

Mientras continúa el operativo, las autoridades también investigan el origen del incendio. El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aseguró que existe información preliminar de la UNGRD según la cual el fuego habría sido provocado, aunque aclaró que las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes.

Por ahora, la prioridad permanece en controlar las llamas y evitar que el incendio siga afectando nuevas zonas de Villa de Leyva.

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