Un voraz incendio forestal que comenzó el sábado 19 de septiembre de 2026, cerca de las 2:00 de la tarde, mantiene en alerta a Villa de Leyva, Boyacá. Las llamas se originaron en el cerro San Marcos, específicamente en el sector conocido como La Marmolera, y se propagaron con rapidez debido a los fuertes vientos y a la densa vegetación de pinos y especies nativas.

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Hasta este domingo 20 de septiembre, el fuego había consumido más de 40 hectáreas. Autoridades locales y departamentales declararon alerta roja y urgencia manifiesta.

Se evacuó preventivamente al menos una vivienda afectada y se prepara el traslado de otras diez ubicadas en la zona de mayor riesgo, cercanas al casco urbano del turístico municipio.

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Desde las primeras horas de este domingo, dos aeronaves —coordinadas por la Gobernación de Boyacá y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo— se sumaron a las labores de extinción. Los helicópteros, uno de ellos de la Fuerza Aérea Colombiana que partió desde el Tolima, hacen descargas de agua sobre los focos más intensos en las partes altas del cerro.

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Estas operaciones aéreas permiten alcanzar zonas de difícil acceso para los equipos terrestres y buscan contener el avance de las llamas hacia áreas pobladas.

Más de 190 socorristas de Bomberos de Villa de Leyva, Tunja, Tinjacá, Samacá y refuerzos de Bogotá, junto con personal del Ejército Nacional, la Policía, la Defensa Civil y voluntarios de la comunidad, trabajan de manera articulada.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno dispondrá de todas las capacidades del Estado para proteger a los habitantes, el patrimonio histórico y la riqueza natural de Villa de Leyva.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó este incendio como el de mayor magnitud registrado en el país durante la jornada del sábado, aunque aseguró que en este domingo hay optimismo por las condiciones climáticas que se han presentado. Las autoridades continúan investigando el origen de la conflagración mientras intensifican los esfuerzos aéreos y terrestres para lograr el control definitivo de las llamas.

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