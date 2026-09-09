Un incendio forestal registrado en la vereda San Isidro, del municipio de Guacamayas (Boyacá), dejó entre 15 y 20 hectáreas de vegetación afectadas, según estimaciones preliminares de los organismos de emergencia.

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Un video publicado por La FM en su cuenta de X muestra la dimensión del hecho, en donde se ve gran parte de monte ardiendo. Además, el riesgo se ha incrementado debido al roce de cuerdas eléctricas ante los vientos en la zona.

De acuerdo con la emisora, la conflagración, que comenzó hace tres días y requirió la intervención de más de 40 voluntarios y socorristas y volvió a encender las alarmas por la temporada seca que enfrenta esa región del país.

Por otro lado, Boyacá Digital señaló que las labores de atención estuvieron a cargo de unidades de los cuerpos de Bomberos de Macaravita, Güicán de la Sierra, Guacamayas, El Cocuy, San Mateo y otros municipios cercanos, además de integrantes de la Defensa Civil y habitantes de la zona.

Aunque el incendio había sido controlado inicialmente, las autoridades informaron que se reactivó luego de que un tronco aún encendido rodara por la montaña y propagara nuevamente las llamas. Para este miércoles 9 de septiembre, la emergencia volvió a quedar bajo control y se mantiene vigilancia permanente para evitar nuevos focos.

¿Qué pasó con el incendio forestal en Guacamayas, Boyacá?

De acuerdo con Francisco Centeno, comandante del Cuerpo de Bomberos de Macaravita, citado por el medio regional digital, la emergencia comenzó hacia las 9:00 de la mañana del domingo y exigió un amplio despliegue de personal debido a las condiciones del terreno y al riesgo de expansión.

La cifra definitiva de hectáreas afectadas todavía no ha sido establecida, ya que el acceso al área resulta complejo. Sin embargo, las primeras evaluaciones indican que el fuego consumió entre 15 y 20 hectáreas de cobertura vegetal.

Autoridades pidieron evitar quemas por riesgo de nuevos incendios

Luego de controlar la emergencia, los organismos de socorro reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de quema, debido a las condiciones de sequía que afectan a varias provincias de Boyacá y zonas vecinas de Santander.

Centeno agregó que las quemas controladas están prohibidas y pueden convertirse rápidamente en incendios forestales de gran magnitud, especialmente por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la escasez de agua que actualmente enfrentan municipios de las provincias Norte y Gutiérrez, así como García Rovira.

Además, recomendaron no arrojar colillas de cigarrillo ni abandonar materiales que puedan desatar fuego en áreas rurales, y pidieron reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato de incendio a las autoridades.

Mientras continúa la vigilancia en Guacamayas, las autoridades mantienen la alerta e insisten en que la prevención será determinante para evitar nuevas emergencias ambientales durante esta temporada seca.

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