Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en alerta a las autoridades y habitantes de Payandé, corregimiento de San Luis, Tolima, por la cercanía de las llamas con la infraestructura de Cemex. La emergencia ha obligado a reforzar el operativo de control para evitar que el fuego avance hacia las instalaciones de la compañía.

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(Vea también: Incendio forestal en Cerro Gordo sigue activo y moviliza operaciones terrestres y aéreas para proteger zonas pobladas)

La conflagración se presenta en la zona rural del corregimiento y, de acuerdo con reportes conocidos sobre la emergencia, uno de los puntos críticos se encuentra en inmediaciones de la finca Altamira, a unos 500 metros de la planta de Cemex. El comportamiento del fuego mantiene la preocupación entre quienes permanecen en sectores cercanos.

El mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil, señaló que más de 150 personas participan en las labores para contener el incendio. La emergencia ocurre en un departamento que durante las últimas semanas ha enfrentado varios incendios forestales.

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En Tolima, los organismos de socorro han tenido que mantener despliegues en distintos municipios debido a la cantidad de focos activos y a las dificultades para controlar las llamas en sectores rurales.

#Tolima | Un incendio forestal de grandes proporciones amenaza con alcanzar la planta de Cemex en Payandé, Tolima. Más de 150 personas trabajan para sofocar la conflagración, según el mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil.https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/FQR2vqBy4T — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 9, 2026

Bomberos y comunidad apoyan las labores de control de incendio en Payandé

En Payandé, los equipos de emergencia trabajan para contener el avance del fuego mientras se monitorea su comportamiento. En las primeras jornadas de atención también fueron reportados vehículos y unidades de bomberos provenientes de Ibagué para reforzar las labores en el terreno.

La cercanía con la planta de Cemex aumenta la atención sobre esta emergencia, debido a que la zona hace parte del área de influencia de las operaciones mineras y de producción de cemento de la compañía en Payandé. La ANLA mantiene seguimiento ambiental al proyecto de explotación de calizas que Cemex desarrolla en este corregimiento de San Luis.

#Tolima | 🚨 Una emergencia por incendio forestal se registra en la finca Altamira, en el corregimiento de Payandé, aproximadamente 500 metros antes de la planta de Cemex. Según la comunidad, las llamas avanzan hacia zonas donde se encuentran varias viviendas. 🔥 Los habitantes… pic.twitter.com/YujjNFsPJH — El ⭕lfato (@Elolfato) September 7, 2026

Por ahora, los organismos de socorro mantienen el operativo concentrado en evitar que el incendio siga avanzando. Las condiciones del terreno y la extensión de la zona afectada son algunos de los factores que dificultan las labores de control, mientras las autoridades permanecen atentas a cualquier cambio en el comportamiento de las llamas.

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