Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tarde del sábado 5 de septiembre, un incendio en una zona verde contigua a la Clínica Tolima, en Ibagué, desencadenó la evacuación preventiva de pacientes hacia el área de parqueaderos, de acuerdo con los informes proporcionados en el lugar de los hechos. El incidente fue atendido oportunamente por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, que desplazó varias de sus unidades hasta el sitio para controlar la emergencia.

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El fuego se originó en el terreno ubicado detrás de las instalaciones de la clínica, generando una densa columna de humo que fue visible desde diversos puntos de la ciudad. La proximidad de las llamas a la clínica motivó la rápida reacción del personal médico, que optó por trasladar de forma temporal a los pacientes fuera del edificio, específicamente hacia la zona de parqueaderos, con el fin de resguardar su seguridad mientras las autoridades controlaban la situación. Esta medida constituyó una respuesta preventiva ante el riesgo inminente representado por la presencia de humo y su posible ingreso a las áreas hospitalarias, lo que podría haber complicado la salud de quienes se encontraban internos.

Las acciones de control por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué fueron clave para evitar la propagación del incendio a otras áreas verdes y, especialmente, para impedir que el fuego alcanzara las instalaciones de la Clínica Tolima. El reporte inicial sobre la emergencia señaló que no se habían presentado personas lesionadas a causa del incendio y, hasta ese momento, tampoco se había podido establecer de manera oficial el origen de la conflagración.

Durante el proceso de atención, las autoridades se mantuvieron en el lugar para asegurar la extinción completa del fuego y verificar todas las condiciones de seguridad antes de que los pacientes regresaran a las instalaciones hospitalarias. La respuesta coordinada entre los equipos de bomberos y el personal médico permitió manejar la situación con prontitud y minimizar los riesgos para las personas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue necesaria la evacuación preventiva en la Clínica Tolima de Ibagué?

La evacuación preventiva fue una medida tomada por el personal médico de la Clínica Tolima ante la cercanía de las llamas y la densa columna de humo producida por el incendio en la zona verde vecina. El objetivo principal fue proteger la salud y seguridad de los pacientes, previniendo complicaciones por la posible exposición al humo mientras los bomberos controlaban el fuego, tal como informaron los reportes citados.

¿Cuál fue la labor del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué en la emergencia de la Clínica Tolima?

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué fue el encargado de atender la emergencia, desplazando varias máquinas al lugar para contener y extinguir el incendio. Su intervención fue fundamental para evitar que el fuego se expandiera y afectara la clínica y sus alrededores, garantizando la seguridad mientras las autoridades verificaban el control total de la situación, según la información disponible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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