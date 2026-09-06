Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito tuvo lugar la noche del sábado 5 de septiembre en la variante de Ibagué, específicamente en las cercanías del barrio El Refugio. De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el siniestro involucró a dos motociclistas que transitaban por el carril de ascenso, en el tramo comprendido entre La Martinica y el puente de la Variante. El incidente provocó una respuesta inmediata de varias unidades de atención prehospitalaria que llegaron al lugar para asistir a los afectados, quienes resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica urgente.

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Fuentes presentes en el sitio del accidente señalan que uno de los motociclistas resultó con una grave lesión en uno de sus pies, al punto de que se plantea la posibilidad de una amputación. Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente ni por autoridades médicas ni policiales. Sobre el segundo motociclista solo se conoce que también habría sufrido heridas de consideración, aunque hasta el momento tampoco se han divulgado datos concretos sobre su estado de salud. Se espera que en las próximas horas los centros médicos o las autoridades responsables emitan un reporte oficial que clarifique la situación de ambos afectados.

Entre las hipótesis iniciales que se manejan sobre la causa del accidente, el exceso de velocidad emerge como una posible explicación. Las autoridades encargadas están centrando sus indagaciones en este aspecto, aunque enfatizan que la investigación sigue en curso y que todavía no se puede afirmar con certeza si este fue el motivo determinante del siniestro. Por el momento, se continúan recogiendo evidencias en el lugar de los hechos y se están tomando testimonios para reconstruir con precisión la secuencia de eventos y así establecer responsables, si los hubiera.

El caso, por ahora, queda a la espera de resultados de las investigaciones oficiales, con el fin de esclarecer tanto la gravedad de las lesiones de los motociclistas como las causas exactas del accidente en la variante de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud de los motociclistas accidentados en la variante de Ibagué?

La información disponible hasta ahora señala que ambos motociclistas fueron trasladados a centros asistenciales tras el accidente, pero no se ha confirmado oficialmente el estado de salud de ninguno de los dos. Se espera un comunicado por parte de las autoridades o de los centros médicos que aclare la gravedad de sus heridas.

¿El exceso de velocidad provocó el accidente de motociclistas en Ibagué?

El exceso de velocidad es una de las primeras hipótesis que investigan las autoridades respecto al accidente registrado en la variante de Ibagué, pero la versión aún está en proceso de verificación. Los organismos encargados continúan recopilando evidencias y testimonios para determinar si este factor fue determinante en el siniestro.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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