Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Presidencia de la República implementó nuevas directrices que buscan regular detalladamente la interacción de los ministerios con los medios de comunicación, una estrategia que fue revelada por Caracol Radio a partir de un acta interna. Según el documento, las entrevistas y ruedas de prensa estarán limitadas únicamente a medios considerados “amigos”, a menos que se trate de temas estratégicos previamente autorizados por la Presidencia. Esta instrucción se comunicó directamente a los encargados de comunicaciones de los diferentes ministerios en varias reuniones, estableciendo un rígido control sobre el flujo informativo que sale desde el Gobierno nacional.

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El nuevo modelo de comunicación establece que, en eventos, recorridos o inspecciones, los ministros únicamente podrán ofrecer una declaración, la cual debe ser exhaustiva, pero sin espacio para preguntas de los periodistas. A esto se suma que los viceministros no estarán autorizados a ejercer como voceros del Gobierno, con lo que la vocería institucional se concentra aún más. En ese sentido, destaca la figura de Miller Soto, quien, según el acta, asumirá un papel central: de acuerdo con la información a la que accedió Caracol Radio, el abogado realizará tres intervenciones diarias como vocero oficial de la Presidencia y además participará en talleres de preparación con cada ministerio, reforzando así la unificación y el control del mensaje gubernamental.

La estrategia va más allá de limitar el contacto directo con los medios. Se tiene previsto que un periodista será asignado a cada ministerio con la misión de recibir toda la información y evaluarla antes de que llegue hasta la jefe de comunicaciones de Casa de Nariño, asegurando un filtro sobre cualquier anuncio o mensaje. Además, las entidades adscritas a cada cartera tendrán la obligación de canalizar todas sus comunicaciones a través del mismo conducto, evitando declaraciones autónomas que puedan divergir de la línea oficial.

Dentro de los lineamientos entregados, se resaltó la importancia del discurso gubernamental que debe estar enfocado en transmitir mensajes positivos, como “entregar esperanza”, “se fueron los tiempos malos” y “estamos reconstruyendo juntos la patria milagro”. Finalmente, se pidió una revisión de los actuales planes de medios y pautas publicitarias de los ministerios para que estén alineados con las nuevas instrucciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionará el nuevo esquema de comunicación del Gobierno según la Presidencia?

De acuerdo con el acta revelada por Caracol Radio, el nuevo esquema de comunicación del Gobierno consiste en restringir las entrevistas y ruedas de prensa solo a medios considerados “amigos”, centralizar las vocerías en personas autorizadas como Miller Soto y filtrar toda la información a través de un periodista designado por cada ministerio. Todo mensaje estratégico o anuncio importante requerirá aprobación previa de la Presidencia, y las declaraciones durante eventos serán únicas y sin posibilidad de preguntas de la prensa.

¿Qué mensajes clave deben transmitir los ministerios con la nueva estrategia de la Presidencia?

Según la información conocida por Caracol Radio, los ministerios deben enfocarse en mensajes de optimismo y reconstrucción nacional. Las instrucciones precisan el uso de expresiones como “entregar esperanza”, “se fueron los tiempos malos” y “estamos reconstruyendo juntos la patria milagro”, con el objetivo de mantener una línea comunicativa coherente y positiva en la imagen que el Gobierno proyecta hacia la opinión pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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