Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Presidencia de la República definió una nueva estrategia de comunicación que impacta directamente la manera en que los ministerios relacionan su información con los medios de comunicación. Según un acta difundida por Caracol Radio, la directriz establece restricciones importantes en el acceso de los periodistas a los funcionarios: de ahora en adelante, las entrevistas y ruedas de prensa estarán limitadas, mientras Miller Soto ocupará la figura de vocero central para la Presidencia.

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De acuerdo con el documento conocido por este medio, la instrucción principal señala que los ministros y altos funcionarios no podrán conceder ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean catalogados como “amigos”, excepto si la Presidencia de la República autoriza dichas interacciones por tratarse de “asuntos estratégicos”. Esta medida se compartió directamente en distintas reuniones internas con los responsables de comunicación de cada ministerio, afectando profundamente la dinámica de información pública.

En los eventos oficiales, inspecciones y recorridos, los ministros solo podrán emitir una declaración única, con el propósito de ofrecer la mayor cantidad de información posible, aunque no habrá espacio para preguntas de los periodistas. Asimismo, los viceministros ya no estarían habilitados como voceros del Gobierno, lo cual concentra aún más la vocería en la figura principal asignada por la Presidencia.

El papel de Miller Soto se vuelve clave: según el acta, el abogado actuará como vocero oficial, realizando tres intervenciones diarias y liderando talleres preparatorios con los distintos ministerios para alinear los mensajes oficiales. Además, cada ministerio deberá asignar a un periodista de confianza encargado de filtrar y evaluar la información antes de que llegue a la jefatura de comunicaciones de la Casa de Nariño. Las entidades adscritas, por otro lado, tendrán la instrucción de canalizar cualquier anuncio solo a través de estos cauces y evitar pronunciamientos directos o autónomos.

Dentro de los nuevos lineamientos también se incluyen pautas claras sobre el mensaje que debe transmitir el Gobierno, procurándose expresar frases como “entregar esperanza”, “se fueron los tiempos malos” y “estamos reconstruyendo juntos la patria milagro”. A la vez, la Presidencia solicitó una revisión de los planes de medios y de las pautas publicitarias que mantienen los ministerios actualmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la nueva estrategia de comunicación del Gobierno a la relación con los medios?

La nueva estrategia de comunicación limita el acceso de los periodistas a las fuentes oficiales y restringe la pluralidad de voces gubernamentales, ya que solo los “medios amigos” podrán acceder a entrevistas o conferencias de prensa, y la información será canalizada principalmente por un vocero central, según Caracol Radio. Esto condiciona la transparencia y la dinámica informativa habitual.

¿Quién es Miller Soto y cuál será su función como vocero en Presidencia?

De acuerdo con el acta revelada por Caracol Radio, Miller Soto es el abogado designado como vocero oficial de la Presidencia de la República. Él tendrá a su cargo tres intervenciones diarias para comunicar los mensajes del Gobierno y liderará talleres de preparación con los ministerios para asegurar la coherencia y unidad de los mensajes oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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