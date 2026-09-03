Una nueva directiva presidencial pone sobre la mesa las reglas que seguirán las entidades del Gobierno de Abelardo De La Espriella para comunicar decisiones y relacionarse con los medios. El documento fue firmado por el presidente y está dirigido a ministros, directores, gerentes y representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva nacional.

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Uno de los principales cambios está en el lugar que ocuparán los canales institucionales. La información sobre decisiones, anuncios, políticas públicas, programas, resultados, cifras y actuaciones administrativas deberá divulgarse principalmente por las cuentas oficiales de cada entidad, que tendrán que mantenerse actualizadas para garantizar el acceso oportuno de la ciudadanía.

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Otro punto que destaca tiene que ver con las cuentas personales de los funcionarios. La directiva establece que quienes estén cobijados por estas disposiciones deberán “privilegiar los canales institucionales para comunicar asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones”. Así, los perfiles personales no serán considerados canales primarios ni fuentes oficiales para anunciar decisiones, medidas, políticas, cifras o resultados de la gestión pública.

De acuerdo con Presidencia, la medida busca ordenar la comunicación oficial y dejar claro dónde debe consultar la ciudadanía la información gubernamental. El documento fija una pauta frente al manejo de anuncios públicos, al priorizar los espacios institucionales sobre las cuentas personales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.