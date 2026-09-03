Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Educación Nacional experimenta un cambio repentino en su dirección a solo tres semanas de la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia. La ministra Viviane Morales, abogada y exfiscal, presentó su renuncia irrevocable por motivos personales que requieren atención inmediata. De acuerdo con la carta enviada al presidente de la República, publicada oficialmente, Morales argumentó que enfrenta una “situación familiar inesperada” y urgente, que le impide dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para cumplir con la exigencia del cargo ministerial.

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En la misiva, Morales citó un proverbio bíblico al afirmar: “El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor”, subrayando así la fuerza mayor que la llevó a tomar la decisión de dejar su cargo oficialmente desde el 7 de septiembre. Asimismo, en el mismo escrito dirigido al Palacio de Nariño, la exministra expresó sentimientos de nostalgia al alejarse del Gobierno, al tiempo que agradeció la oportunidad brindada para aportar a la agenda nacional desde el Ministerio de Educación.

Frente a la dimisión de Morales, el presidente Abelardo de la Espriella respondió con un mensaje formal en el que expresó su respeto por la decisión de la ahora exministra. De la Espriella aceptó la renuncia “con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor y la integridad familiar”, como se lee en su respuesta oficial, replicada también en sus canales de comunicación. El mandatario valoró que las obligaciones públicas deben ceder ante las prioridades familiares y agradeció el trabajo desempeñado por Viviane Morales durante los 28 días que estuvo al frente de la cartera.

Como reemplazo, el presidente designó a Ilva Myriam Hoyos, reconocida jurista, como nueva ministra de Educación Nacional. De la Espriella destacó públicamente el carácter, la honestidad y la firme defensa de los valores institucionales que han sido característica de Hoyos a lo largo de su trayectoria profesional. Según lo informado, la nueva ministra es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, cuenta con amplia experiencia en la gestión pública y en la academia, y ejerció como procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, además de ocupar roles de asesoría internacional y haber sido conjuez del Consejo de Estado.

El nombramiento de Ilva Myriam Hoyos garantiza la continuidad y coherencia en los proyectos estratégicos del sector educativo, en un momento clave y de grandes desafíos legislativos. Su llegada busca fortalecer la visión de desarrollo y articulación de la hoja de ruta fijada para la educación en Colombia, priorizando la estabilidad y el avance de la agenda sectorial.

¿Por qué renunció Viviane Morales al Ministerio de Educación?

Viviane Morales presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Educación debido a una “situación familiar inesperada” que requiere toda su atención de inmediato, según lo expresó en la carta enviada al presidente Abelardo de la Espriella. Morales argumentó que esta urgencia le impide dedicarse plenamente a las exigencias propias del cargo, por lo que decidió apartarse de manera oficial a partir del 7 de septiembre.

¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación de Colombia?

Ilva Myriam Hoyos es una jurista colombiana, doctora en Derecho por la Universidad de Navarra. Tiene una sólida experiencia en la gestión pública y la academia, habiéndose desempeñado como procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, donde lideró debates constitucionales e institucionales. También ha asesorado en temas eclesiásticos internacionales y fue conjuez del Consejo de Estado, según informó la Presidencia en el anuncio de su designación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.