Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un grupo de congresistas colombianos, encabezado por los representantes Óscar Benavides (Libres), Laura Beltrán (Pacto Histórico) y Mauricio Toro (Alianza Verde), junto con los senadores Duvalier Sánchez (Alianza Verde) y Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso), presentó un proyecto en busca de una transformación profunda del Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con el texto radicado, la propuesta pretende que el proceso de selección de los integrantes del CNE esté completamente desligado de los partidos políticos para “evitar que quienes toman decisiones clave sobre los comicios tengan vínculos directos con las colectividades”.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa, plasmada en un documento de 42 páginas, sostiene varios cambios relevantes. En primer lugar, plantea que la selección de los nueve miembros del CNE deje de ser una función del Congreso y pase a estar en manos de las altas cortes del país: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Estas instituciones, según el proyecto, tomarían sus decisiones a partir de una lista de 30 personas elegibles, conformada previa convocatoria y concurso de méritos público, el cual sería organizado y reglamentado por la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de los seis meses posteriores a la expedición de la reforma.

La reforma especifica que las personas con antecedentes recientes como candidatos o directivos de partidos políticos, durante los cuatro años previos, no podrían postularse al CNE. Asimismo, para garantizar transparencia en el proceso, la selección definitiva de los consejeros se repartiría equitativamente entre las tres altas cortes, quienes elegirían tres integrantes cada una.

Otro aspecto fundamental del proyecto es la reforma constitucional que se plantea sobre las atribuciones del CNE. Entre los nuevos puntos destaca el trabajo conjunto con la Registraduría Nacional del Estado Civil para la verificación de requisitos de los aspirantes a cargos públicos, y la coordinación de mecanismos entre autoridades para investigar irregularidades en la financiación de campañas. Esta reforma, según lo consignado en el articulado, entraría en vigor a partir de 2030, con la elección de una nueva cohorte de consejeros. La información detallada proviene de ‘El Espectador’, que recogió tanto el contenido del documento como los pronunciamientos de los parlamentarios implicados.

¿Cuáles son los principales cambios propuestos para el Consejo Nacional Electoral en Colombia?

Los principales cambios contemplan que la elección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral deje de estar en manos del Congreso y pase a las altas cortes; prohíben que candidatos o directivos de partidos políticos de los últimos cuatro años puedan postularse para el cargo, y exigen que la selección se realice exclusivamente a través de concursos públicos de méritos, organizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

¿En qué consiste el concurso público de méritos para seleccionar a los consejeros del CNE?

Según el documento citado por El Espectador, la Comisión Nacional del Servicio Civil será la encargada de convocar y organizar un concurso público para formar una lista de 30 candidatos elegibles. De esa lista, las tres principales altas cortes del país seleccionarán los nueve consejeros del CNE, asegurando transparencia y competencia basada en méritos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.