Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la noche de este lunes 31 de agosto en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El epicentro del temblor fue ubicado en el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), una zona del departamento que registra actividad sísmica con frecuencia. El reporte corresponde al boletín emitido por el SGC a las 8:48 p. m., hora local.

La magnitud del movimiento fue de 3,1, mientras que la profundidad alcanzó los 49 kilómetros. Estos datos hacen parte de la información preliminar entregada por la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-31, 20:48 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 49 km, El Litoral del San Juán (Docordó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ClX2oOfomU — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 1, 2026

¿Qué reacciones dejó el temblor magnitud de 3,1 en El Litoral del San Juan?

Los reportes sobre el movimiento también llegaron desde distintos puntos del país. Entre las reacciones se leen mensajes como “Se me movió la cama”, mientras otra persona indicó que en Palmira se sintió y desde Mocoa señalaron que fue “muy leve”.

En contraste, una persona señaló que el último sismo no se sintió en Bogotá, a diferencia de movimientos anteriores, y explicó que la percepción puede variar dependiendo del lugar donde se encuentre cada persona, especialmente al estar en un piso alto. Entre los comentarios también apareció uno con tono de humor: “Hola, Dios. Soy yo de nuevo”.

¿Cómo reportar si sintió el temblor?

Las personas que hayan percibido el movimiento pueden reportarlo a través de la herramienta Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano. Estos registros permiten recopilar información sobre los lugares donde fue percibido un evento y las características de la sensación experimentada por la población.

El reporte ciudadano complementa la información instrumental obtenida por la red de monitoreo sísmico del país y ayuda a las autoridades a conocer el alcance del movimiento.

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