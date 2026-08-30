Un nuevo temblor volvió a despertar preocupación entre habitantes del suroccidente de Colombia durante la noche del sábado 29 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4.3, registrado a las 11:37 p. m., cuyo epicentro estuvo ubicado en el municipio de Totoró, Cauca.

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De acuerdo con el reporte actualizado del SGC, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de apenas 12 kilómetros, por lo que fue considerado superficial. El epicentro se localizó aproximadamente a 14 kilómetros de Totoró, en un área de influencia del volcán Puracé, situación que llamó especialmente la atención entre los habitantes de la región.

El temblor fue percibido con fuerza en diferentes sectores y también hubo reportes de personas que lo sintieron en zonas cercanas a Popayán y Cali. En redes sociales, varios ciudadanos manifestaron su preocupación por la intensidad del movimiento y por la actividad sísmica que se ha registrado en los alrededores del volcán.

La ubicación del sismo adquiere especial relevancia debido a que el SGC mantiene al Puracé en alerta naranja, correspondiente a un volcán que presenta cambios importantes en los parámetros que son monitoreados.

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

El movimiento registrado en la noche del sábado ocurre en medio de un periodo de actividad sísmica importante en el área de influencia del Puracé. Según el último reporte del SGC sobre la cadena volcánica Los Coconucos, desde las 4:20 p. m. del 29 de agosto se presentó un incremento en la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca, conocida como sismicidad volcano-tectónica (VT).

Hasta el momento de ese boletín se habían contabilizado 58 eventos de este tipo, localizados principalmente a unos 11 kilómetros al nororiente del volcán y a una profundidad aproximada de 9 kilómetros.

Uno de los movimientos más destacados ocurrió a las 6:18 p. m., con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 9.4 kilómetros, en el sector del valle de San Rafael, a 11.1 kilómetros al nororiente del Puracé. También se registraron eventos de magnitudes 3.9, 3.1 y 2.8, algunos de ellos sentidos en Puracé, Totoró y Popayán.

La actividad sísmica no significa necesariamente que vaya a ocurrir una erupción. De hecho, el SGC señaló que no se han detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico y mantiene el seguimiento permanente.

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica y a la interacción de varias placas tectónicas. Por eso, los temblores pueden presentarse con frecuencia en distintas regiones. En el caso particular del Puracé, además, los científicos vigilan de cerca la actividad volcánica y los movimientos asociados al fracturamiento de las rocas.

El SGC recomendó a la población mantenerse atenta a sus boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El estado de alerta del volcán Puracé continúa en naranja, por lo que cualquier cambio relevante en los parámetros monitoreados será informado por las autoridades.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.