La actividad sísmica registrada en distintos puntos de Sudamérica llamó la atención del meteorólogo Max Henríquez, quien pronosticó recientemente inundaciones en Chocó, compartió un mensaje en redes sociales en el que pidió estar preparados ante la posibilidad de un movimiento de mayor intensidad.
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Henríquez reaccionó en la madrugada de este sábado a una publicación del 27 de agosto que daba cuenta de varios movimientos sísmicos en Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú, algunos de ellos con magnitudes de 4 o superiores.
“Qué temblader. Hay que estar q.a.p. ante cualquier terremoto de más intensidad que puede ser posible”, escribió el meteorólogo, en respuesta a una publicación que recopilaba varios sismos ocurridos recientemente en países de la región.
La advertencia aparece en un momento en el que los movimientos telúricos han sido registrados de manera consecutiva en diferentes territorios, aunque la coincidencia temporal de estos eventos no permite establecer por sí misma que estén relacionados ni anticipar la ocurrencia de un terremoto.
¿Puede saberse cuándo ocurrirá un terremoto?
La sucesión de sismos no permite establecer que un terremoto de mayor magnitud vaya a ocurrir. La actividad sísmica debe analizarse según las características de cada evento, como su magnitud, profundidad, ubicación y mecanismo de origen.
Por ello, el mensaje de Henríquez debe entenderse como un llamado a la preparación y no como una predicción de que un terremoto esté próximo. Una publicación en redes sociales tampoco permite determinar cuándo, dónde o con qué magnitud ocurrirá un evento de estas características.
“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia
La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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