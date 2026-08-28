Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo un anuncio clave desde Cali, en el departamento del Valle del Cauca, enfocado en la atención y reconstrucción para las familias afectadas por el reciente terremoto. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, se creó un “banco de materiales” cuyo propósito es facilitar la remodelación y la reconstrucción de los hogares dañados. Enfatizó, además, que las familias que figuran en la base de datos oficial de damnificados serán las principales beneficiarias de estas ayudas.

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Según lo expresado por De la Espriella, el gobierno ha aprobado un desembolso de 1′050.000 pesos colombianos mensuales por tres meses, de manera que cada familia a la que se le haya destruido o vuelto inhabitable su vivienda recibirá un total de 3′150.000 pesos en ese lapso. Para quienes cuenten con viviendas que aún puedan ser habitadas, la asistencia consistirá en kits de materiales especialmente seleccionados para iniciar las reparaciones locativas necesarias. El presidente insistió en que todo el dinero de este apoyo se entregará directamente a las personas afectadas, eliminando así la intervención de intermediarios y minimizando el riesgo de desvío de recursos, como lo informó El Espectador.

La entidad encargada de facilitar estos recursos será el Ministerio de Vivienda, donde ya están disponibles 110 mil millones de pesos para ejecutar 1.462 subsidios y cubrir 741 viviendas rurales. Todo el proceso, recalcó De la Espriella, será monitoreado por un equipo de profesionales encargado de hacer un diagnóstico caso por caso. El presidente también subrayó la importancia de estar preparados “para otro evento de estos” en el futuro, reconociendo la vulnerabilidad de la zona.

Adicionalmente, se han destinado 248.800 millones de pesos a siete proyectos específicos para el Valle del Cauca, y el mandatario solicitó a la gobernadora Dilian Francisca Toro colaboración para gestionar financiamiento para otros proyectos necesarios en la región. El reconocimiento y agradecimientos de De la Espriella se extendieron también al alcalde Alejandro Eder, resaltando el compromiso en la reconstrucción, con 120 toneladas de materiales ya aseguradas para la emergencia. En otro anuncio, confirmó que Juan Manuel Muñoz será el nuevo gerente de la reconstrucción del Valle del Cauca, figura de confianza del presidente y anteriormente proyectado como embajador en Brasil durante la campaña presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a las ayudas económicas para damnificados del terremoto en el Valle del Cauca?

Para recibir el apoyo económico anunciado por el gobierno, las familias deben estar inscritas en la base de datos oficial de damnificados, según explicó el presidente Abelardo de la Espriella. Solamente quienes tengan viviendas destruidas o consideradas inhabitables podrán acceder al desembolso total en efectivo, mientras que los propietarios de viviendas habitables recibirán kits de materiales para reparaciones. Todo el proceso será gestionado directamente por el Ministerio de Vivienda, sin intermediarios.

¿Qué es el “banco de materiales” para la reconstrucción tras el terremoto?

El “banco de materiales” es una estrategia implementada para entregar materiales de construcción a los afectados cuyas viviendas, aunque habitables, requieren reparaciones estructurales. Profesionales realizarán un diagnóstico en cada caso para definir qué ayuda específica se necesita. Esta iniciativa busca agilizar la recuperación y asegurar el uso transparente y eficiente de los recursos asignados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.