La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó las cifras de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó.
(Vea también: Proyecto de ley en el Congreso plantea crear un sistema nacional de alerta sísmica temprana tras el sismo en Chocó)
El nuevo reporte, con corte a las 6:30 de la mañana del 28 de agosto de 2026, registra 331 personas fallecidas, mientras que 152 permanecen desaparecidas. La emergencia también deja 4.449 personas heridas y 364 rescatadas, según el balance nacional entregado por la UNGRD.
En total, el organismo reporta 406.963 personas afectadas, correspondientes a 196.614 familias en diferentes zonas del país.
Actualización de datos | Sismo en San José del Palmar, Chocó (7,4 Mw)
La #UNGRD entrega el balance con corte al 28 de agosto de 2026, 6:30 a. m.
📍 Balance nacional: 16 departamentos y 496 municipios afectados; 196.614 familias y 406.963 personas afectadas.
Población: 331… pic.twitter.com/VJoEGFeyBk
— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 28, 2026
El terremoto ha afectado a 496 municipios
La magnitud de la emergencia también se refleja en su extensión territorial. De acuerdo con la actualización de la UNGRD, son 16 departamentos y 496 municipios afectados por el sismo.
El balance incluye además una importante afectación sobre las viviendas:
- 187.852 viviendas averiadas.
- 33.395 viviendas destruidas.
- 6.383 edificios averiados.
- 655 edificios colapsados.
Qué otros daños dejó el terremoto en Colombia
El reporte actualizado incluye daños en diferentes servicios e infraestructuras. La UNGRD contabiliza 388 centros de salud afectados, además de 3.925 centros educativos y 4.366 centros comunitarios. En materia de movilidad, hay 472 vías afectadas, mientras que también se reportan daños en aeropuertos y puentes.
Estas son las cifras entregadas en el corte:
- 5 aeropuertos afectados.
- 125 acueductos afectados.
- 77 puentes vehiculares afectados.
- 9 puentes peatonales afectados.
También hay miles de animales afectados La actualización de la UNGRD incluye un apartado destinado a los animales involucrados en la emergencia. Según el balance, 2.161 animales han sido afectados, mientras que 2.949 han sido rescatados.
De esta manera, el reporte con corte de las 6:30 a. m. del 28 de agosto reúne las cifras más recientes sobre la población, las viviendas, la infraestructura, los servicios y los animales afectados por el terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó.
“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia
La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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