La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó las cifras de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó.

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(Vea también: Proyecto de ley en el Congreso plantea crear un sistema nacional de alerta sísmica temprana tras el sismo en Chocó)

El nuevo reporte, con corte a las 6:30 de la mañana del 28 de agosto de 2026, registra 331 personas fallecidas, mientras que 152 permanecen desaparecidas. La emergencia también deja 4.449 personas heridas y 364 rescatadas, según el balance nacional entregado por la UNGRD.

En total, el organismo reporta 406.963 personas afectadas, correspondientes a 196.614 familias en diferentes zonas del país.

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Actualización de datos | Sismo en San José del Palmar, Chocó (7,4 Mw) La #UNGRD entrega el balance con corte al 28 de agosto de 2026, 6:30 a. m. 📍 Balance nacional: 16 departamentos y 496 municipios afectados; 196.614 familias y 406.963 personas afectadas. Población: 331… pic.twitter.com/VJoEGFeyBk — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 28, 2026

El terremoto ha afectado a 496 municipios

La magnitud de la emergencia también se refleja en su extensión territorial. De acuerdo con la actualización de la UNGRD, son 16 departamentos y 496 municipios afectados por el sismo.

El balance incluye además una importante afectación sobre las viviendas:

187.852 viviendas averiadas.

33.395 viviendas destruidas.

6.383 edificios averiados.

655 edificios colapsados.

Qué otros daños dejó el terremoto en Colombia

El reporte actualizado incluye daños en diferentes servicios e infraestructuras. La UNGRD contabiliza 388 centros de salud afectados, además de 3.925 centros educativos y 4.366 centros comunitarios. En materia de movilidad, hay 472 vías afectadas, mientras que también se reportan daños en aeropuertos y puentes.

Estas son las cifras entregadas en el corte:

5 aeropuertos afectados.

125 acueductos afectados.

77 puentes vehiculares afectados.

9 puentes peatonales afectados.

También hay miles de animales afectados La actualización de la UNGRD incluye un apartado destinado a los animales involucrados en la emergencia. Según el balance, 2.161 animales han sido afectados, mientras que 2.949 han sido rescatados.

De esta manera, el reporte con corte de las 6:30 a. m. del 28 de agosto reúne las cifras más recientes sobre la población, las viviendas, la infraestructura, los servicios y los animales afectados por el terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó.

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