Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reciente emergencia provocada por un sismo de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, evidenció la ausencia de un sistema estatal coordinado para advertir de manera masiva a la población antes de la llegada de las ondas sísmicas destructivas. Ante este panorama, en el Congreso de la República comenzó el debate de un proyecto de ley presentado por la senadora María Lucía Villalba, del partido Nuevo Liberalismo, cuyo propósito es la creación del Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). Esta propuesta busca implementar en Colombia un mecanismo de aviso semejante al de países como Japón y México, con la finalidad de aprovechar los segundos que transcurren desde la detección de un sismo hasta la llegada de sus ondas más dañinas, permitiendo ejecutar acciones como evacuar colegios, suspender procedimientos médicos complejos, cerrar válvulas de gas y buscar lugares seguros.

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Uno de los elementos centrales del proyecto es que la alerta sísmica sea gratuita y unificada para toda la población. Actualmente, algunos usuarios reciben avisos sísmicos en sus celulares a través de sistemas desarrollados por empresas privadas, aunque su cobertura depende del sistema operativo y el dispositivo. El proyecto de ley plantea superar esas desigualdades mediante la integración de todos los operadores de telecomunicaciones del país usando la tecnología de difusión celular, o Cell Broadcast, lo que permitiría enviar alertas simultáneamente a los teléfonos de cualquier operador. Según la docente Margarita María Serna Alzate, de la Fundación Universitaria Área Andina Pereira, el proyecto debería considerar mecanismos que compensen a las empresas por las inversiones requeridas, especialmente a aquellas con mayor cobertura, pues esto impacta la competencia, aunque la medida esté orientada al interés público.

La gobernanza del nuevo sistema recaería en el Servicio Geológico Colombiano (SGC), responsable de definir los umbrales técnicos para la activación de la alerta, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta última entidad sería encargada además de la pedagogía comunitaria y la implementación de simulacros nacionales, para preparar a la ciudadanía ante emergencias sísmicas.

Según el reporte final más reciente entregado por la UNGRD, el terremoto en Chocó dejó un impacto severo: 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 219 desaparecidas y 364 rescatadas. Los daños afectan a 16 departamentos, 496 municipios y más de 193.000 familias, lo que suma 406.113 personas damnificadas. Las cifras, sin embargo, siguen en proceso de consolidación debido a las dificultades para acceder a ciertas zonas.

¿En qué consiste el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana que propone el Congreso?

El Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST) es una propuesta legislativa que busca crear una red estatal gratuita y unificada para alertar a la población, a través de la tecnología Cell Broadcast, sobre la inminencia de un sismo. El sistema permitiría enviar avisos simultáneos a todos los usuarios de celulares, sin importar la empresa operadora, bajo la coordinación del Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Cuáles son las cifras de afectados y daños tras el sismo de Chocó según la UNGRD?

De acuerdo con el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el terremoto con epicentro en San José del Palmar dejó 331 personas muertas, 4.449 heridas, 219 desaparecidas y 364 rescatadas. En total, 193.011 familias y 406.113 personas han resultado afectadas en 16 departamentos y 496 municipios, aunque la información sigue en proceso de actualización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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