Durante la 60.ª Convención Bancaria, el Congreso de la República condecoró a Asobancaria y reconoció la trayectoria de su presidente, Jonathan Malagón, en el marco de los 90 años de la asociación.

Sigue a PULZO en Discover

La Cámara de Representantes otorgó a Asobancaria la Orden de la Democracia “Simón Bolívar”, en el grado Cruz Comendador, mientras que el Senado le concedió la Orden del Congreso de Colombia, en el grado de Comendador.

Los reconocimientos destacaron las nueve décadas de trabajo del gremio en la consolidación, modernización y fortalecimiento del sistema financiero colombiano.

También se resaltaron sus aportes a la inclusión financiera, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social del país.

Entre los principales hitos mencionados están su participación en reformas estructurales del sector financiero, las acciones para prevenir actividades ilícitas, el impulso a la transformación digital y la promoción de iniciativas de colaboración entre el sector público y privado.

En este último punto se destacó el Pacto por el Crédito, como ejemplo de articulación para apoyar la economía nacional.

Por su parte, Jonathan Malagón recibió los reconocimientos por su liderazgo al frente de Asobancaria y su aporte al fortalecimiento del sector financiero colombiano, en una jornada que combinó la celebración de la Convención Bancaria con los 90 años del gremio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.