Por: VALORA ANALITIK

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El nuevo sistema de jubilaciones, modificado por la reforma pensional, incluye una serie de cambios sustanciales en las obligaciones que deben cumplir los trabajadores, lo que genera dudas sobre si sube la edad de pensión en Colombia.

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Entre los apartados determinantes, el nuevo sistema elimina la competencia entre los fondos privados y Colpensiones, lo que significa que todos los cotizantes deberán cumplir los requisitos establecidos por el fondo público.

En este apartado no hay modificaciones sobre la edad de pensión en Colombia para acceder a la mesada por jubilación, pero sí cambia el número de semanas que deberán cotizar millones de aportantes que tienen sus ahorros en un fondo privado.

Con esto, las mujeres se seguirán pensionando a los 57 años, mientras que los hombres lo harán a los 62 años, siempre y cuando cumplan con el número de semanas obligatorias, que ahora serán 1.300 para todos y no 1.150, como ocurre actualmente en las administradoras privadas.

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Ahora, las mujeres verán reducciones en el tiempo que deben cotizar, hasta llegar a 1.000 semanas, disposición que se puso en marcha desde el año pasado por orden de la Corte Constitucional.

Sin embargo, hay una serie de llamados de atención de analistas locales y centros de pensamiento que piden revisar cuanto antes la edad de pensión en Colombia, toda vez que la expectativa de vida sigue creciendo y se necesitan más ahorros para la vejez.

El gobierno del expresidente Gustavo Petro había mencionado que en los próximos años debería implementarse una reforma pensional con enfoque demográfico, aunque Fedesarrollo asegura que este cambio debería darse cuanto antes.

La Corte Constitucional señaló que la reforma pensional deberá iniciar su implementación completa el 1 de abril de 2027.

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