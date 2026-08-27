Por: Noticiero 90 minutos

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La reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 volvió a poner en el centro de la discusión la reforma pensional en Colombia. De acuerdo con lo definido por la Corte, aunque la reforma no impacta los derechos adquiridos de quienes ya gozan de una pensión, sí establece nuevas condiciones que preocupan a quienes tienen varios años pendientes en su vida laboral. Estas modificaciones abren una ventana de incertidumbre, especialmente para las generaciones más jóvenes, quienes podrían verse enfrentadas a escenarios muy distintos en el momento de su jubilación.

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Marcelo Duque, director de ‘Cómo me pensiono’, recalca que los jóvenes son un segmento que no debería perder de vista el debate sobre la reforma. Según Duque, en entrevista con el medio 90 Minutos, “Los más afectados, de lo cual no se ha hablado, son los jóvenes, que van a recibir menos pensión”. La advertencia del experto se centra en la necesidad de no confiar únicamente en el sistema pensional estatal para garantizar una vejez tranquila, pues las condiciones futuras serían menos beneficiosas en comparación con las actuales.

Ante este panorama, Duque recomienda enfáticamente complementar los aportes obligatorios al sistema de pensiones con otros mecanismos de ahorro personal. El especialista señala la importancia de que cada trabajador joven conozca a fondo su situación particular, evitando tomar decisiones basadas en rumores o información sin fundamento, especialmente la que circula en redes sociales. De acuerdo con su visión, la individualidad de cada caso hace necesario un análisis propio y asesoría adecuada antes de efectuar cambios o adoptar estrategias para asegurar el bienestar en la jubilación.

La reforma, según la información entregada por Duque, entraría en vigencia el 1 de abril de 2027 y será aplicable a quienes se ajusten a sus nuevas reglas. Además, el experto insiste en hábitos preventivos como revisar regularmente la historia laboral —el registro de las semanas cotizadas— para detectar errores y anticipar inconvenientes que puedan afectar la pensión. Tomar el control proactivo del futuro, iniciar el ahorro anticipado y acceder a asesoría profesional son, para Duque, los pasos más concretos que pueden dar los jóvenes desde ahora.

¿Cómo afecta la reforma pensional a los jóvenes en Colombia?

La reforma pensional, de acuerdo con la explicación de Marcelo Duque en 90 Minutos, afectaría a los jóvenes principalmente al establecer condiciones que podrían resultar en pensiones menores para quienes aún están lejos de la jubilación. Por ello, recomienda no depender solo del sistema estatal y adoptar estrategias adicionales de ahorro desde temprana edad.

¿Por qué es importante revisar la historia laboral antes de la jubilación?

Revisar la historia laboral periódicamente es fundamental porque este documento permite verificar el número de semanas cotizadas y detectar a tiempo inconsistencias o errores que pueden perjudicar el cálculo y pago de la pensión, conforme a la recomendación del experto citado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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