Por: Noticiero 90 minutos

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La reforma pensional que impulsó el pasado gobierno de Gustavo Petro ha superado un primer y crucial examen en la Corte Constitucional, según explicó Marcelo Duque, director de ‘Cómo me pensiono’. De acuerdo con Duque, la mayor parte de la Ley 2381 permanece en firme luego de la revisión del alto tribunal, aunque algunos artículos específicos deberán ser discutidos nuevamente en el Congreso de la República. Esto implica que la estructura fundamental del nuevo sistema pensional se mantiene, especialmente lo relacionado con el sistema de pilares que propone la ley, tal como lo avaló la Corte Constitucional.

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Uno de los aspectos clave, según el experto, es la fecha en la que el nuevo sistema empezaría a operar. El cambio está previsto para el 1 de abril de 2027 y, a partir de ese momento, la reforma estaría dirigida principalmente a personas que no logren completar el número requerido de semanas de cotización para mantener los beneficios del esquema actual. Específicamente, las mujeres que para esa fecha no hayan cotizado al menos 15 años y los hombres con menos de 17,5 años de cotización ingresarían automáticamente al nuevo modelo.

Otro punto resaltado por Marcelo Duque es la garantía de que los pensionados actuales no perderán los derechos adquiridos. De acuerdo con sus declaraciones, quienes ya disfrutan de su pensión continuarán recibiendo sus mesadas y condiciones sin ser afectados negativamente por la reforma. Asimismo, las personas que aprovecharon la llamada “ventana de traslado”, es decir, el periodo habilitado para cambiar entre fondos privados de pensiones y Colpensiones, mantendrán su situación; quienes realizaron el cambio no deberán regresar al sistema anterior de manera automática.

Sin embargo, algunos temas han quedado pendientes de revisión legislativa. Por ejemplo, el beneficio para mujeres con hijos, que establece una reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo —con un tope de tres—, vuelve a instancias del Congreso para un nuevo debate. Igualmente, el concepto de “pilar semicontributivo” genera modificaciones en la forma de recibir los fondos: en ciertos casos, los recursos se entregarán como una renta mensual durante la vejez, en vez de un único pago.

Ante este panorama, Duque recomienda a quienes están en edad laboral consultar su historia y verificar las semanas cotizadas, ya que cada caso puede ser distinto, y sugiere a los jóvenes buscar alternativas adicionales de ahorro para fortalecer su futuro financiero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambia con la reforma pensional aprobada por la Corte Constitucional?

La reforma pensional mantiene su estructura principal, incluyendo el sistema de pilares, pero introduce cambios para quienes no logren cumplir las semanas mínimas de cotización al 1 de abril de 2027. Los pensionados actuales no tendrán cambios en sus condiciones ni mesadas. Además, temas como los beneficios para mujeres con hijos aún deben ser discutidos nuevamente en el Congreso.

¿Qué es el pilar semicontributivo en la reforma pensional y cómo funciona?

El pilar semicontributivo es una modalidad del sistema pensional que permite a quienes no completaron toda su vida laboral de cotización acceder a una renta periódica. Esto significa que en algunos casos los recursos de pensión se distribuirán mensualmente y no en un solo pago, brindando un ingreso fijo durante la vejez.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.