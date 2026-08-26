Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reforma pensional en Colombia, una de las apuestas centrales del Gobierno de Gustavo Petro, superó recientemente un extenso periodo de incertidumbre jurídica luego de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Según información de El Diario, el alto tribunal aprobó la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, asegurando la permanencia de elementos fundamentales como el nuevo sistema de cuatro pilares, el límite de cotización en Colpensiones y el régimen de transición para quienes ya tienen un largo historial de aportes.

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La discusión en la Corte fue zanjada con siete votos a favor y uno en contra. No obstante, la Corte Constitucional identificó problemas de trámite en diez disposiciones, que deberán ser tramitadas nuevamente en la Cámara de Representantes, sin que esto implique discutir toda la reforma desde cero. Así, los artículos señalados y una proposición adicional regresarán al Congreso para su debida corrección, mientras que la mayoría de la norma se mantiene vigente.

Uno de los ajustes más notables es la nueva fecha de entrada en vigor del sistema: ya no será el 1 de julio de 2025, sino el 1 de abril de 2027. Hasta entonces, se mantienen las reglas actuales, y el Gobierno contará con tiempo adicional para la reglamentación y ajustes operativos necesarios.

El nuevo esquema reorganiza la estructura del sistema pensional en cuatro pilares: Solidario (para adultos mayores en condición de pobreza), Semicontributivo (personas que no reúnen las semanas de cotización necesarias), Contributivo (trabajadores que cotizan activamente) y el Componente Complementario de Ahorro Individual, dirigido a quienes tienen ingresos superiores al umbral de 2,3 salarios mínimos. Solo los aportes hasta este límite serán gestionados por Colpensiones; los recursos que excedan pasarán a entidades privadas.

La reforma no modifica la edad mínima para pensionarse, que sigue siendo de 57 años para mujeres y 62 para hombres, ni la tasa general de cotización, que se mantiene en 16% del ingreso base. Un régimen de transición protege a quienes ya hayan cotizado 750 semanas (mujeres) o 900 (hombres), manteniéndolos bajo las condiciones previas. Además, aunque existió una oportunidad especial de traslado entre sistemas, esta ventana cerró el 16 de julio de 2026.

Entre los puntos que deben volver a discutirse están asuntos sobre beneficios para mujeres con hijos, reglas de inversión de ahorros individuales, comisiones privadas y exención de impuestos sobre las pensiones. También se debe revisar el tratamiento diferencial para comunidades étnicas y campesinas, así como normas sobre los fondos administrados por el Banco de la República. Los cambios solo podrán hacerse en las partes devueltas; si hay diferencias entre Senado y Cámara, se requerirá conciliación, y la Corte revisará todo el proceso para su aprobación final.

En síntesis, la reforma pensional avanza y se mantiene viva, pero con retos legislativos pendientes, esperando iniciar su aplicación en 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo empieza a regir el nuevo sistema pensional en Colombia según la Ley 2381 de 2024?

De acuerdo con la información de El Diario, el nuevo sistema de cuatro pilares comenzará a regir el 1 de abril de 2027. Esta fecha fue fijada después de que la Corte Constitucional suspendiera la implementación original prevista para julio de 2025. Así, existe un margen de casi tres años para ajustar los detalles operativos y jurídicos que permitirá la transición hacia el nuevo esquema.

¿Qué es el régimen de transición en la reforma pensional colombiana y a quién protege?

El régimen de transición, de acuerdo con la Ley 2381 de 2024, es una medida establecida para quienes ya habían acumulado un número relevante de semanas de cotización antes de la entrada en vigencia de la reforma. Protege a mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900 o más, permitiéndoles mantener las condiciones previas para su pensión. De ese modo, no todas las personas serán afectadas por el nuevo sistema desde el inicio de su implementación en 2027.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.