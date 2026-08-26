Por: VALORA ANALITIK

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La licencia de conducción es uno de los documentos que deben portar los conductores en Colombia cuando se encuentran al frente de un vehículo. Este documento acredita que la persona está habilitada para conducir y que cumple con las condiciones establecidas por las autoridades de tránsito para circular por las vías del país.

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Cuando la licencia se pierde, es hurtada o presenta un deterioro que impide su correcta identificación, el conductor debe solicitar un duplicado. Este procedimiento permite obtener nuevamente el documento sin tener que iniciar desde cero el proceso para obtener la licencia, siempre que el registro correspondiente se encuentre vigente y en regla.

(Vea también: Licencia de conducción tendrá un nuevo requisito en Colombia: Gobierno ya fijó la fecha para exigirlo)

Para realizar el trámite, es necesario acudir al organismo de tránsito competente. La información relacionada con la licencia se encuentra registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), por lo que el procedimiento permite verificar los datos del conductor y sustituir el documento físico.

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También es importante tener en cuenta que el valor del duplicado no es igual en todo el territorio nacional. Las tarifas pueden variar dependiendo del organismo de tránsito encargado de realizar el trámite y de las disposiciones aplicables en cada ciudad.

¿Cuánto cuesta el duplicado de la licencia de conducción en diferentes partes del país?

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios establece para 2026 tarifas diferentes de acuerdo con el tipo de vehículo para el cual está expedida la licencia.

El duplicado de una licencia para conducir automóviles tiene un costo de $266.400, mientras que para motocicletas la tarifa establecida es de $209.300.

Estos valores corresponden a los derechos asociados con el trámite en la capital del país. Antes de iniciar el procedimiento, se recomienda verificar que las tarifas y los requisitos publicados por la autoridad de tránsito continúen vigentes, debido a que pueden presentarse modificaciones.

En otras ciudades capitales también existen diferencias en los costos. Por ejemplo, en Barranquilla el duplicado tiene un valor de $321.411; en Medellín, de $125.700; en Manizales, de $140.596; en Cali, de $331.600, y en Villavicencio, de $44.100.

La diferencia entre estas tarifas responde a que los organismos de tránsito territoriales establecen los valores correspondientes a los servicios y trámites que tienen a su cargo. Por esta razón, el precio que debe pagar un conductor en Bogotá no necesariamente coincide con el de otra ciudad.

(Recomendado: Confirman el nuevo cambio que tendrá la licencia de conducción: Así funcionará el sistema por puntos)

Es importante precisar que el duplicado está destinado a quienes ya cuentan con una licencia de conducción registrada y vigente, pero necesitan reemplazar el documento físico. Entre las situaciones que pueden dar lugar a esta solicitud se encuentran la pérdida, el hurto o el deterioro de la licencia.

El objetivo del trámite es sustituir el documento sin alterar la información que permanece registrada en el RUNT. Por lo tanto, solicitar un duplicado no significa obtener una nueva licencia ni repetir las pruebas o el proceso exigido para expedirla por primera vez.

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