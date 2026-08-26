La cadena estadounidense de colchones y ropa de cama No Bull Mattress & More, con 24 años de trayectoria, atraviesa una crisis financiera y se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para reorganizar sus operaciones.

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La solicitud fue presentada el 24 de agosto por su empresa matriz, Mattress Warehouse of Charlotte Inc., ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur, detalla The Street.

La compañía, con sede en North Charleston, Carolina del Sur, opera 10 establecimientos en Nueva Jersey, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Según los documentos judiciales, declaró activos superiores a USD 374.000 y deudas por más de USD 2,8 millones, añade ese medio.

Aunque sus ingresos brutos crecieron de aproximadamente USD 1,98 millones en 2024 a USD 2,05 millones en 2025, durante 2026 apenas había registrado poco más de USD 825.000 hasta el momento de presentar la bancarrota, resalta ese diario.

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La empresa no especificó en su solicitud cuál fue la causa concreta que llevó a su situación financiera.

Entre sus principales acreedores figuran Greenbridge Funding, Rapid Finance, Wells Fargo Bank, 3Z Brands, American Express y OnDeck Finance.

No Bull Mattress & More se caracterizó por ofrecer colchones con descuentos de entre 55 % y 80 % frente a los precios de grandes cadenas del sector.

También aseguró que prácticamente no destinaba recursos a publicidad, a diferencia de competidores que invirtieron cientos de millones de dólares en campañas durante 2025.

Otro de sus atractivos era una garantía de precio de cinco años: si un cliente encontraba un colchón comparable más barato durante ese periodo, la compañía prometía igualar el precio y devolver el 100 % de la diferencia.

El caso refleja las dificultades que enfrenta parte del sector minorista de colchones en Estados Unidos.

Aunque la industria aumentó sus ingresos 1,3 % en 2025, hasta USD 28.400 millones, otras compañías como Ortho Mattress y SuperNova Furniture también recurrieron a procesos de bancarrota en 2026.

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