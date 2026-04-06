Liderada por el exciclista Juan Esteban Saldarriaga, la empresa ofrecía créditos rápidos y accesibles, otorgando más de 35.000 préstamos y atrayendo inversionistas con altos rendimientos.

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Sin embargo, desde 2022 comenzaron a evidenciarse pérdidas económicas y dificultades financieras, señala El Colombiano.

Pese a intentos por conseguir financiación internacional, la compañía se endeudó y terminó en proceso de reorganización en 2024, avanzando finalmente hacia su liquidación judicial con pasivos cercanos a $ 40.000 millones, añade ese medio.

Actualmente, la Superintendencia de Sociedades investiga posibles irregularidades, como conflictos de interés, inconsistencias en documentos y relaciones entre empresas vinculadas al mismo directivo, resalta ese diario.

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Entre los hallazgos se mencionan negocios con compañías en liquidación, diferencias en actas societarias y decisiones sin autorización de accionistas.

El caso ha generado preocupación entre inversionistas, que temen perder su dinero, apunta ese periódico.

Aunque el proceso sigue en curso, las autoridades deberán determinar si la quiebra fue consecuencia de un mercado adverso o de posibles manejos indebidos dentro de la empresa.

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