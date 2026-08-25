Por: Noticiero 90 minutos

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La copia de la cédula es un documento comúnmente solicitado cuando usted busca empleo o accede a trámites crediticios, junto con otros papeles como fotografías, extractos bancarios o certificados laborales. Sin embargo, detrás de este proceso rutinario queda una pregunta fundamental: ¿qué sucede con toda la información personal que usted entrega durante estos trámites? Según lo explicó el abogado Jorge Villegas en la sección 'Nuestro Derecho' de 90 Minutos, los datos personales comprenden cualquier información capaz de identificar a una persona, sea de manera directa o indirecta. El uso de estos datos está restringido: solo pueden emplearse para los fines informados y deben manejarse adecuadamente.

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Las empresas o instituciones que recopilan estos datos están obligadas a informar a la persona sobre el uso que darán a la información recolectada. Así, antes de facilitar una copia de la cédula, resulta clave comprobar quién está solicitando el documento y cuál es el propósito específico. Este deber de información aplica igualmente a otros documentos como selfies o información financiera. Además, el manejo de datos puede involucrar a terceros: por ejemplo, en algunas ocasiones la empresa original comparte los datos con encargados externos que desarrollan tareas como la verificación de identidad o el soporte tecnológico. Aquí es fundamental distinguir quién es el responsable del tratamiento —quien decide el uso de los datos— y quién es el encargado —quien sigue instrucciones precisas sobre el manejo de la información—. Sin embargo, la circulación de estos datos nunca debe apartarse de la finalidad acordada inicialmente.

El periodo durante el cual los datos son almacenados puede variar. No existe un plazo general, ya que la permanencia depende de la razón por la que los documentos fueron solicitados y de las obligaciones legales o contractuales de la entidad. Si, por ejemplo, usted entregó documentos para una vacante laboral que no obtuvo, tiene el derecho de consultar qué datos guarda la empresa y para qué los conserva. Lo mismo aplica a trámites de crédito. La transparencia y el derecho a la privacidad —calificado como fundamental por el abogado Jorge Villegas— respaldan la protección de la información personal en todos estos procesos.

Por ello, no se trata de desconfiar de cada trámite, sino de actuar con precaución: siempre verifique a quién entrega su información, para qué se utilizará y si será compartida con terceros. También es recomendable guardar registros de los documentos enviados y el destinatario que los recibe. Esta precaución se vuelve esencial ante el riesgo de suplantación de identidad, ya que los datos personales pueden convertirse en información sensible si terminan en manos equivocadas.

¿Qué ocurre con la información de su cédula después de entregar una copia para un trámite?

Después de que usted facilita una copia de su cédula, la información queda en manos de la empresa o entidad que la solicitó. El uso posterior puede incluir tareas internas o incluso el traspaso a terceros encargados de procesar datos, siempre bajo la finalidad comunicada al inicio. Además, la conservación de la información depende de la razón y las obligaciones asociadas al trámite.

¿Cómo puede proteger sus datos personales cuando entrega una copia de la cédula?

Para salvaguardar sus datos, verifique quién solicita la copia, con qué propósito y si planean compartir su información. Guarde evidencia de los documentos enviados y consulte los protocolos sobre el tratamiento de su información. Este control contribuye a evitar el uso indebido o la suplantación de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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