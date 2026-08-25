Por: EL PILON SA

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Canadá ha iniciado una convocatoria internacional dirigida a profesionales cualificados interesados en trabajar y establecerse en su territorio. Esta iniciativa responde a la urgente necesidad de talento extranjero para llenar vacantes en sectores estratégicos y así fortalecer la economía canadiense, como lo informó Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), el departamento federal responsable de la inmigración, los refugiados y los asuntos de ciudadanía.

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Uno de los sectores con mayor demanda en la convocatoria es el de la salud y los servicios sociales. De acuerdo con la comunicación oficial de IRCC, Canadá busca enfermeros especializados, dentistas, farmacéuticos, psicólogos y trabajadores sociales. Esto se debe a la escasez de personal en estas áreas, lo que compromete la prestación adecuada de servicios esenciales a la población, por lo que el país se propone reforzar los equipos sanitarios mediante la llegada de profesionales extranjeros que cumplan con la formación y las credenciales requeridas.

La iniciativa, impulsada formalmente por IRCC, convoca a personas de diferentes nacionalidades que tengan experiencia y capacitación en los campos solicitados. Los interesados pueden consultar las opciones de ingreso y los beneficios que ofrece el gobierno canadiense, como destaca la IRCC tanto en español como en francés. El llamado subraya que los nuevos profesionales podrán integrarse en sistemas y comunidades preparados para facilitar su llegada y la de sus familias, gracias a programas de apoyo e integración.

Además del sector salud, la convocatoria reconoce la importancia de otras áreas que requieren personal cualificado. Se incluyen profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, áreas conocidas por sus siglas en inglés como STEM. También hay demanda en oficios especializados, educación, defensa, ciberseguridad y trabajos vinculados a los llamados minerales críticos. El crecimiento económico de Canadá ha incrementado la necesidad de cubrir estos perfiles, garantizando la continuidad y la innovación en diferentes ramas productivas.

Entre los beneficios que el Gobierno canadiense ofrece a quienes decidan trasladarse destacan la posibilidad de encontrar empleo en múltiples sectores, acceder a educación, formación y ser parte de una sociedad multicultural. Según la IRCC, existen servicios y programas de apoyo adaptados, incluso para inmigrantes que pertenecen a comunidades francófonas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué profesionales extranjeros busca actualmente Canadá para trabajar?

Canadá busca especialmente profesionales de la salud y los servicios sociales, como enfermeros especializados, dentistas, farmacéuticos, psicólogos y trabajadores sociales, además de personal cualificado en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas (STEM), oficios especializados, educación, defensa, ciberseguridad y minería de minerales críticos.

¿Qué significa STEM en la convocatoria laboral de Canadá?

STEM corresponde a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el contexto de la convocatoria canadiense, hace referencia a profesionales que tengan formación y experiencia en estos campos, considerados esenciales para el desarrollo tecnológico y económico del país.

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