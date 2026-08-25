Por: Portal Bogotá

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En una nueva apuesta por facilitar la vinculación laboral de la ciudadanía y en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el próximo miércoles 26 de agosto se realizará una feria de servicios y empleos dirigida especialmente a los usuarios del sistema TransMilenio. El evento tendrá lugar en la plazoleta exterior del Portal 80, ubicada en la localidad de Engativá, y se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., con la finalidad de acercar múltiples oportunidades de empleo y servicios de apoyo a quienes transitan esta zona de la ciudad, según información oficial publicada por TransMilenio en su cuenta de la red social X.

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La jornada reunirá alrededor de 400 vacantes ofrecidas por siete compañías, que abarcan perfiles para oficios especializados, técnicos, auxiliares, conductores y personal de apoyo, entre otros. En detalle, la empresa Quality busca operarios y operarias para lavado de vehículos, con o sin experiencia previa. Casa Limpia requiere operarios y operarias de limpieza, así como técnicos de mantenimiento. Por su parte, Masivo Capital convoca a conductores con licencias C2 y C3, técnicos mecánicos, eléctricos en Suba y latopintores.

Emasivo 10 S.A.S. selecciona conductores con licencia C2 o C3, técnicos de mantenimiento, auxiliares de seguridad vial y de abastecimiento. Listos S.A.S. abre vacantes para operarios u operarias de máquina plana, auxiliares de bodega y personal de producción. A su vez, la constructora Conconcreto brinda opciones para ayudantes, oficiales y maestros de obra, y auxiliares de tráfico. Finalmente, Summar Productividad S.A.S. ofrece plazas para pintores automotrices, soldadores, electromecánicos, operarios de máquinas, auxiliares de bodega, oficiales y maestros de obra, así como personal de servicios generales.

Además de las oportunidades laborales, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Agencia Pública de Empleo del Sena estarán presentes con su portafolio de servicios, facilitando el acceso a la información y apoyo para quienes buscan empleo en la capital. Los asistentes también podrán disfrutar de servicios complementarios como barbería. Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, destacó que esta feria es resultado de la articulación con empresas del sector privado y concesionarios del Sistema, con el objetivo de crear oportunidades laborales para la ciudadanía y fomentar la participación activa en estos procesos.

De acuerdo con la información suministrada por TransMilenio, esta iniciativa se lleva a cabo en conjunto con los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), empresas privadas y entidades del Distrito y Nación, consolidando un esfuerzo articulado para mejorar la empleabilidad y ofrecer servicios sociales a los habitantes de la ciudad.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en la feria de empleo de TransMilenio en Engativá?

La feria de empleo, organizada en el Portal 80 de Engativá, dispone de cerca de 400 vacantes ofrecidas por siete compañías. Las oportunidades contemplan perfiles como operarios y auxiliares de limpieza, técnicos de mantenimiento, conductores con licencias C2 y C3, auxiliares de bodega, operarios de producción, maestros y oficiales de obra, pintores automotrices, electromecánicos y personal para servicios generales.

¿Qué servicios adicionales ofrece la feria de empleo de TransMilenio en Bogotá?

Además de las vacantes laborales, la feria pone a disposición de los asistentes la oferta de servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Agencia Pública de Empleo del Sena, junto con opciones como barbería, brindando un espacio integral para la búsqueda de empleo y el acceso a otros servicios de apoyo social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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