Un insólito hallazgo se presentó en las últimas horas en la localidad de Bosa, en Bogotá, pues el conductor de una camioneta Chevrolet color blanca iba a sacar su vehículo de un parqueadero luego de varios días, cuando notó que en el motor había algo inusual.

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Al abrir la tapa del capó, se llevó una gran sorpresa al ver una enorme boa metida en esta zona del vehículo, lo cual lo asustó y tuvo que llamar a las autoridades de inmediato.

Luego de unos minutos, los bomberos llegaron hasta esa zona, con maniobras lograron sacar al animal y lo transportaron hasta la Secretaría de Ambiente, que se encargará de revisarlo y devolverlo a su hábitat natural en los próximos días.

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“Raro porque nosotros fabricamos acá en esta empresa acero inoxidable, divisiones de baño y se nos hace muy raro porque este es un parqueadero público y cuando llegó el dueño a abrir la camioneta, levantó el capó para conectar la batería y pues vaya sorpresa que se encontró con la culebra. Él lo que hace es botar el capó del susto, nos llamó y ahí contactamos a las autoridades”, comentó Jhonatan Gómez, uno de los testigos de los hechos, en diálogo con CityTV.

Las autoridades ahora iniciarán las investigaciones para determinar cómo llegó ese animal hasta allí, pues según el dueño del vehículo hace rato no lo saca de la ciudad y en Bogotá estos animales no son comunes.

Los vecinos del sector están asustados porque creen que pudo llegar desde el Río Tunjuelito o la otra hipótesis que se maneja es que el animal sea víctima del tráfico de fauna y logró escapar, pero todo queda para investigación de las autoridades.

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La buena noticia es que en medio del rescate, el animal nunca atacó ni mostró ser agresivo, por lo que pudo ser transportado sin ningún problema hasta la Secretaría y lo más seguro es que pueda volver a su hábitat natural en los próximos días.

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