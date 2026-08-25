Un nuevo hecho de violencia contra una mujer es investigado dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá. El pasado sábado 22 de agosto, durante la jornada de visitas a personas privadas de la libertad, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en una de las celdas del pabellón 13 del centro penitenciario.

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La víctima habría ingresado al penal para visitar a su pareja sentimental. Sin embargo, horas después fue encontrada muerta dentro de las instalaciones.

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El caso, que inicialmente fue manejado con reserva, causó cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad del establecimiento penitenciario, pues el crimen habría ocurrido en plena jornada de visitas y dentro de un espacio bajo vigilancia de los funcionarios del penal.

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La información fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, medio que estableció la identidad del hombre señalado de cometer el asesinato y reconstruyó su historial judicial. El presunto responsable fue identificado como William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años y oriundo de Talaigua Nuevo, Bolívar.

Según la información conocida, después de que fuera encontrado el cuerpo de la mujer, Martínez Alvarino habría reconocido ante las autoridades su responsabilidad en el crimen.

El hombre ya se encontraba privado de la libertad y cumplía una condena de 21 años y cuatro meses de prisión, impuesta por hechos relacionados con el intento de feminicidio de una pareja anterior.

El caso que lo llevó a prisión ocurrió el 30 de octubre de 2015, cuando, según el expediente citado por el medio, persiguió con una navaja a la madre de sus tres hijos en un sector del sur de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer intentó escapar y buscar refugio, pero fue alcanzada por Martínez Alvarino, quien presuntamente la atacó con un arma blanca.

La víctima sufrió más de 20 heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el rostro, cuello, brazos y abdomen. “Fue una relación marcada por la violencia física y psicológica”, sostuvo la fiscal del caso, según el expediente citado por el medio indicado.

Uno de los elementos que llamó la atención en aquel proceso fue que la agresión contra la mujer habría ocurrido pese a que existía una orden de alejamiento. Las heridas que sufrió la víctima dejaron consecuencias permanentes en algunas zonas de su rostro y cuello. Además, como medida de protección, la mujer llegó a ser trasladada a una casa de refugio.

Durante el juicio, la defensa de Martínez Alvarino intentó argumentar que lo ocurrido correspondía a una riña y que debía ser tratado como un caso de violencia intrafamiliar. Sin embargo, esa tesis no fue acogida por el juez, quien determinó su responsabilidad y ordenó que permaneciera privado de la libertad en la cárcel La Modelo.

Otro elemento que ahora cobra relevancia dentro del caso es que, según el expediente citado, Martínez Alvarino había solicitado prisión domiciliaria el pasado 18 de agosto. La petición, sin embargo, fue negada.

Cuatro días después, el hombre habría cometido el asesinato de la mujer que lo visitaba en el centro penitenciario. Ahora deberá enfrentar un nuevo proceso judicial por la muerte de su actual pareja, mientras las autoridades buscan establecer exactamente cómo ocurrieron los hechos y qué elementos utilizó para cometer el crimen.

¿Cómo ocurrió el asesinato dentro de La Modelo?

Uno de los principales interrogantes que deja el caso está relacionado con los controles de seguridad del penal. La mujer se encontraba dentro de La Modelo como visitante cuando terminó muerta en una celda. Por ello, se deberá determinar cómo ingresó el elemento utilizado para la agresión, qué ocurrió durante la visita y por qué los mecanismos de vigilancia no permitieron detectar o evitar el ataque.

Hasta el momento de la información suministrada, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no había entregado una explicación pública detallada sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

El caso también podría derivar en eventuales acciones legales contra el Estado si se establece que existieron fallas en los protocolos de seguridad o en el deber de vigilancia dentro del establecimiento penitenciario.

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Tras conocerse el asesinato, el ministro de Justicia, Iván Cancino, condenó públicamente lo ocurrido y ordenó adelantar una investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Las autoridades deberán determinar no solo la responsabilidad individual del recluso, sino también si existieron fallas de seguridad, omisiones o irregularidades que permitieran que una mujer fuera asesinada dentro de una cárcel durante una jornada de visitas.

El caso vuelve a generar preocupación por la violencia contra las mujeres y, especialmente, por la posibilidad de que una persona con antecedentes de violencia de género haya tenido un nuevo episodio de este tipo dentro de un establecimiento penitenciario.

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