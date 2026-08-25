Un nuevo y grave cuestionamiento sacude los protocolos del sistema penitenciario colombiano tras confirmarse el asesinato de una mujer en el interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. El trágico suceso ocurrió el pasado sábado 22 de agosto en una celda del pabellón 13, una de las áreas supuestamente más custodiadas del establecimiento, donde la víctima se encontraba participando en la jornada oficial de visitas a los privados de la libertad. A la fecha, las directivas del centro carcelario y el Inpec no han ofrecido explicaciones claras sobre las fallas de seguridad que permitieron que el recluso ultimara a su pareja a plena luz del día.

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A pesar del manejo bajo absoluta reserva que se intentó dar al caso, la Unidad Investigativa reveló la identidad del agresor y su prontuario criminal. El homicida fue identificado como William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años y oriundo del municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar, quien tras el hallazgo del cadáver reconoció abiertamente haber cometido el asesinato. Según los expedientes judiciales en poder de las autoridades, el sujeto purgaba una sentencia condenatoria de 21 años y 4 meses de prisión emitida desde el año 2018, pena impuesta precisamente por el delito de tentativa de feminicidio en contra de su anterior compañera sentimental.

Los antecedentes de Martínez Alvarino evidencian un patrón sistemático de violencia de género. El 30 de octubre de 2015, en el sur de Bogotá, el sujeto persiguió con una navaja a la madre de sus tres hijos, alcanzándola en plena vía pública a pesar de que la víctima intentó refugiarse. En esa oportunidad, el agresor le propinó más de 20 heridas con arma blanca en el rostro, el cuello, los brazos y el abdomen, una agresión perpetrada olímpicamente a pesar de existir una medida de protección vigente que incluía una orden de alejamiento y un paso previo por una casa refugio. En su momento, la defensa intentó minimizar los hechos calificándolos como una simple riña intrafamiliar, tesis que fue desestimada por un juez que ordenó su reclusión en La Modelo. Irónicamente, el pasado 18 de agosto el recluso había tramitado una solicitud formal de prisión domiciliaria, la cual le fue negada.

Tras este nuevo episodio de violencia extrema, Martínez Alvarino deberá responder penalmente por el feminicidio de su actual pareja. La inoperancia y el silencio institucional del Inpec ante cómo se ejecutó el crimen bajo la supuesta vigilancia de los dragoneantes han abierto un flanco jurídico complejo, advirtiendo expertos que el Estado podría enfrentar millonarias demandas por falla en el servicio. Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Justicia, Iván Cancino, repudió públicamente lo ocurrido y ordenó la apertura inmediata de una investigación disciplinaria y penal para establecer responsabilidades en todos los niveles del penal.

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