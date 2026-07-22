La muerte de uno de los criminales más temidos vinculados a la organización Los Rastrojos tiene bajo la lupa a las autoridades penitenciarias. Gennie Alberto Moreno, conocido con el alias de ‘El Búho’, fue encontrado sin vida en su celda de la cárcel La Picota, en Bogotá, en un caso que todavía no tiene una explicación oficial y que ya dio pie a varias hipótesis sobre lo ocurrido.

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De acuerdo con información revelada por EL TIEMPO, el cuerpo del recluso fue hallado el pasado 20 de julio en el pabellón de máxima seguridad del centro penitenciario. Desde entonces, Medicina Legal adelanta los estudios correspondientes para establecer la causa exacta del fallecimiento.

Mientras se conocen los resultados forenses, han surgido diferentes versiones sobre lo que pudo haber ocurrido. Una de las hipótesis que manejan fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), citadas por EL TIEMPO, apunta a que alias ‘El Búho’ habría sufrido un infarto después de consumir varias pastillas. Según una fuente de alto nivel de La Picota, esos medicamentos habrían sido ingeridos con fines sexuales.

Otra línea de investigación considera que el fallecimiento pudo estar relacionado con una crisis de epilepsia. De acuerdo con la información conocida, las directivas del penal tenían conocimiento desde hacía varios meses de que el interno padecía esa enfermedad y requería cuidados especiales por su condición médica. En ese escenario, la muerte habría sido provocada por una asfixia derivada del episodio.

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Sin embargo, dentro del penal también circula una versión mucho más delicada. Una fuente que conoció el caso y habló bajo reserva aseguró a EL TIEMPO que alias ‘El Búho’ habría sido envenenado, presuntamente mediante la comida que consumió antes de morir.

Esta hipótesis ha cobrado fuerza entre algunos internos del pabellón de máxima seguridad, quienes sostienen que el antiguo jefe criminal mantenía conflictos con personas de su propio entorno y que habría quienes querían silenciarlo. Incluso, según el diario, varios reclusos estarían pidiendo que la investigación no descarte ninguna posibilidad, pues aseguran sentir preocupación por su propia seguridad.

Por ahora, ni el Inpec ni las directivas de La Picota han emitido un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias del fallecimiento. Desde el establecimiento penitenciario señalaron que será necesario esperar el dictamen definitivo de Medicina Legal y las actuaciones de la Fiscalía antes de entregar conclusiones.

(Vea también: Fuga de presunto integrante del ‘Tren de Aragua’ en La Picota: Fiscalía judicializa a dos funcionarios del INPEC en Bogotá)

Alias ‘El Búho’ fue durante años uno de los principales integrantes de Los Rastrojos, organización criminal que tuvo una fuerte presencia en el Valle del Cauca y que estuvo ligada a los llamados hermanos Comba. Fue capturado en 2014 y, tres años después, extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó una condena por narcotráfico y lavado de activos.

Según el expediente judicial de las autoridades estadounidenses, entre 2004 y 2012 habría participado en una red dedicada al envío de cargamentos de cocaína hacia ese país utilizando rutas por México y Venezuela. Tras cumplir parte de su condena, regresó a Colombia y permanecía recluido en La Picota, donde ahora su muerte es objeto de una investigación que busca esclarecer qué ocurrió realmente al interior de su celda.

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