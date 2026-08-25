Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El Gobierno, bajo la directriz del presidente Abelardo de la Espriella, tomó la decisión de trasladar a Bogotá a 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla, según lo informó El Diario. Esta medida, implementada el martes 25 de agosto, busca frenar la capacidad de ciertas organizaciones criminales, especialmente Los Costeños y Los Pepes, de continuar coordinando acciones ilícitas desde los centros penitenciarios de la ciudad. La operación se realizó bajo un riguroso esquema de seguridad, en el que participaron el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Fuerza Pública, previendo riesgos de fuga o rescate durante el traslado.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, diez de los internos se encontraban custodiados en estaciones de Policía y los otros diez en la llamada Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. De la Espriella señaló que su objetivo es acabar con lo que definió como “zonas de confort” en las cárceles, pues algunos de estos privados de la libertad presuntamente mantenían comunicaciones y seguían emitiendo órdenes a miembros de sus redes criminales fuera de los muros.

El traslado a Bogotá será inicialmente provisional. Según el presidente, durante los 15 días que siguen a la reubicación, el Inpec examinará los niveles de seguridad que se requieren en cada caso para posteriormente redistribuir a los internos en diferentes cárceles del país, en función del riesgo y del perfil criminal de cada uno.

Entre las personas trasladadas, El Diario cita a varios con reconocidos vínculos con Los Costeños y Los Pepes. Entre ellos figuran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’ de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’, y Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’, ambos de Los Costeños; así como otros presuntos miembros y cabecillas de estas bandas, señalados de delitos como extorsión y homicidio.

Este procedimiento responde al aumento de denuncias sobre extorsiones organizadas desde centros de reclusión. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla había advertido que al menos 25 cabecillas continuaban, desde prisión, coordinando extorsiones, amenazas y ataques, con el apoyo de cómplices en libertad. Las acciones policiales recientes reflejan la gravedad de la situación, pues el 1 de julio, se detuvo a diez personas y aprehendieron a dos adolescentes presuntamente relacionados con estas estructuras.

Bajo este nuevo enfoque gubernamental, se espera poner fin a la operatividad de bandas como Los Costeños y Los Pepes dentro del sistema penitenciario, en contraste con estrategias anteriores como la tregua o la reubicación conjunta en Barranquilla de máximos líderes, como Digno Palomino de Los Pepes y José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, de Los Costeños. El actual Gobierno quiere evitar que las cárceles sigan sirviendo como epicentro de nuevas amenazas y actividades delictivas organizadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron trasladados los presos de Barranquilla a Bogotá?

El traslado de los 20 internos se ordenó como una estrategia para cortar la capacidad de coordinación de delitos desde prisión por parte de Los Costeños y Los Pepes. Según el presidente Abelardo de la Espriella, la intención es impedir que continúen dirigiendo extorsiones, amenazas y actividades criminales desde las cárceles de Barranquilla.

¿Qué hacen Los Costeños y Los Pepes desde prisión según las autoridades?

Según reportes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, integrantes de Los Costeños y Los Pepes han mantenido, desde prisión, la coordinación de delitos como extorsión y ataques a comerciantes; esto se logra a través de enlaces en libertad que cobran, amenazan y, en ocasiones, contratan sicarios para presionar a sus víctimas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.